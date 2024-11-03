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Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi Şenol Güneş: Bu maçın ambiyansını...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlamaya hazırlanıyor. Dev mücadele öncesi bordo mavililerin teknik direktörü Şenol Güneş, çarpıcı açıklamalarda bulundu. | Son dakika Fenerbahçe Trabzonspor haberleri (FB TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 18:13 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 18:58
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Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi Şenol Güneş: Bu maçın ambiyansını...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlamaya hazırlanıyor. Dev mücadele öncesi bordo mavililerin teknik direktörü Şenol Güneş, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE O İFADELER

Savic tam hazır değil. Sakatlığı düzeldi, yeni başladı. Maçı kaldıracak durumda değildi, bu yüzden yok. Serdar'ın sakatlığı vardı. Diğer arkadaşlarımız zaman zaman şans buldu ama onları değil başka oyuncuları değerlendiriyoruz. Bu maçın ambiyansını taşıyacak oyuncuları kullandık. Bütün oyuncular hazır. Oyunun gidişine göre bu 11'le başlayıp başka 11'le bitirebiliriz. Gayet doğaldır. Rakibin ne oynayacağı da önemli. Kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe de kazanmak istiyor. Herkesin 3 puana ihtiyacı var. Zaman zaman hücum zaman zaman savunmayı düşüneceğiz. Maçı kazanmak için arzu etmek gerekir ama rakibin oyuncu kalitesini de düşünmek zorundayız.

"HEPSİNİN İYİ NİYETİNDEN EMİNİM AMA..."

Trabzonspor iyi sonuçlar bekliyor. Hangi maç olursa olsun... Bir kadro oluşturmaya çalışacağız. Kadro dışı düşüncemiz yok. Disiplinsizlik yok. Hepsinin iyi niyetinden eminim ama sahada katkı yapmak önemli. Göztepe maçında takım olarak kötüydük, rahat kazanacağımız maçı kaybettik. Kazanılacak bir maçtı. Hep söylüyorum, futbol bıranşına bakarsak başkan, yönetim yaptığı gayretiyle hazırlanıyor. Biz de öyleyiz. Bugün itibarıyla sahaya çıkınca buna çalışacağız. Ne kadar yetecek sahada göreceğiz. Güçlü bir takıma karşı kendimizi test etme şansımız var. Zaten 3 puana ihtiyacımız var. Her şeyi göreceğimiz maç olacak. Zor maç, bunu biliyoruz. Zorluk aşarak bir yere gelmek lazım. Göztepe maçında kaybedilen puanları geri getiremeyiz. Mutlaka çok daha iyi oynayacağız. Duygusal tepki vereceğiz. Daha iyi oyun bekliyorum.

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