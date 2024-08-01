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Trabzonpor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Mutlu ve gururluyum!

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Trabzonspor konuk ettiği Ruzomberok'u 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Karşılaşmanın ardından bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı Trabzonspor2da çalışmaktan dolayı mutlu ve gurulu olduğunu söyledi. İşte detaylar... | TRABZONSPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 23:03 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 23:06
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Trabzonpor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Mutlu ve gururluyum!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Ruzomberok galibiyetinin ardından konuştu.

İŞTE AVCI'NIN MAÇ SONU SÖZLERİ;

Abdullah Avcı: Bugün kulübümüz Trabzonspor'un ligde olmasının 50. yılı kutlandı. Türk futbolunda önemli devrimler yapmış bir takımda çalışmaktan mutlu ve gururluyum.

"Gelen oyuncularımız olacak. Az bir seçeneğimiz kaldı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza minnettarız. Buraya kadar çok hatasız geldik. Acele etmek istemiyoruz. Savic ve Okay'ın durumlarına bakacağız. Süre çok uzun, sabır istiyorum." ifadelerini kullandı.

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