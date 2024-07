Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan'dan transfer müjdesi!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da transfer çalışmaları ve Thomas Meunier ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Doğan, Meunier'in sözleşmesini feshederek ayrılması ile ilgili olarak şöyle konuştu: "Açıklayamayacağımız ailesel durumu nedeniyle ayrılmak istedi. Sözleşmesindeki maddenin bitmesine 5 dakika kala yani 23.55'te oyuncudan mail geldi ve sözleşmesini tek taraflı fesih ettiğini bildirdi. Ayrılması değil ama maili 5 dakika kala atması bizi üzdü. Saygı duyduğumuz bir isim ama 5 dakika kala olmadı. Ortada bir kulüp yokken sözleşmesini sonlandırdı. Yapılan bu hareketten sonra Meunier için tüm hukuki haklarımızı kullanacağız. Kendisi ve gideceği kulüp için dava açacağız."

ONUACHU VE CHAM ILE GÖRÜŞÜYORUZ

Doğan, "Burada durmak istemeyeni zorla tutmayacağız. Bu saatten sonra kendisinden geri dönüş olsa da şu an öyle bir bilgi geliyor ama hayır öyle bir şey söz konusu olmayacak. Bu şehri beğenmeyen, Trabzonspor'da kalamaz. Benim başkanlık dönemimde böyle bir şey olmayacak" ifadelerini kullandı. Transfer görüşmeleriyle ilgili bilgi veren başkan, "Altı transfer yaptık, 11 oyuncu ile imza aşamasındaydık. Paul Onuachu'nun kulübü 10 milyon üzerinden bonservis istedi. Muhammed Cham için kulübünün ona benzer bir bonservis beklentisi var. Temaslarımız yoğun. Rakamlar düşmeye başladı. Bunun dışında üç oyuncu ile son aşamadayız. Gecikmenin nedeni isimlerin basında çıkmış olması" diye konuştu.

STOPER VE 5-6 FUTBOLCU

Defans bölgesine yapılacak takviye hakkında açıklama yapan Doğan "Üç stoper ile görüşüyoruz, seçeneklerimiz hazır. Bir santrfor alacağız ama iki de olabilir. 5-6 oyuncu daha alacağız. Bunların hepsi direkt oynayabilecek oyuncular olacak. Ayrıca Meunier'in ayrılığı sonrasında scout ekibimizin listesindeki sağ bekler ile de temaslara başladık" şeklinde konuştu.

UĞURCAN ÇAKIR'A TEKLİF GELMEDİ

Kaleci Uğurcan Çakır'ın geleceği hakkında bilgi veren Doğan "Uğurcan Çakır'ın Avrupa hayali var, biz de saygı duyuyoruz. Trabzonspor'u temsil edeceği bir yere gidecekse, yardımcı oluruz. Ancak bugüne kadar öyle bir şey olmadı. Bir teklif gelirse, Uğurcan'ın da talebi olursa konuşacağız" açıklamasını yaptı.

TRANSFERLER GELECEK

Bordo-mavili taraftarlara mesaj gönderen Başkan Ertuğrul Doğan, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "EURO 2024 transfer sürecini çok etkiledi. B planı, C planı hazır. Taraftarlarımız rahat olsun. Önümüzdeki hafta aksilik olmazsa, çoğu transferi halledeceğiz. Abdullah Avcı ile her gün görüşüyoruz. Onun da planlamasında aksilik yok. Önümüzdeki sezon inşallah Trabzonspor'a sahada dimdik duran, her türlü mücadeleyi veren ve rakipleriyle yarışın içerisinde olan bir takım izlettireceğiz."