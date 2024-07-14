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Trabzonspor'da Gravillon sesleri

Stoper takviyesi için dört koldan çalışma yapan Trabzonspor, Adana Demirspor’un satmak istediği 26 yaşındaki Fransız isim Gravillon’un peşine düştü. İşte son gelişmeler... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 06:50
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Trabzonspor'da Gravillon sesleri

Stoper transferini Macaristan kampına yetiştiremeyen Trabzonspor'da çalışmalar iyice hızlandı. Gigot konusunda kulübü Marsilya ile anlaşmasına rağmen oyuncu tarafından bir türlü olumlu geri dönüş alamayan Fırtına'da, alternatif isimler için hareketlilik var. Bu stoperlerden biri de Andreaw Gravillon... Adana Demirspor forması giyen 1.89 boyundaki savunmacının bu yaz satılması bekleniyor. Transfer yasağı bulunan ve kaynak arayışına giren güney ekibi, Fransız oyuncunun fiyatını 3.5 milyon euro olarak belirledi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın oyun tarzını çok beğendiği 26 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor yönetiminin harekete geçmesi bekleniyor. Gravillon, sağ bek ve ön liberoda da forma giyebiliyor.

39 MAÇTA OYNADI

Geçtiğimiz sezon 33'ü Süper Lig olmak üzere 39 resmi maça çıkan Gravillon, 2 gol atmıştı. Geriden oyun kurma becerisiyle öne çıkan başarılı oyuncu, 1 yıl önce 2.5 milyon euro karşılığında Reims'ten Demirspor'a transfer olmuştu. Gravillon'un olası transfer sürecinde Trabzonspor'un para artı takasta futbolcu teklif etmesi bekleniyor.

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