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Trabzonspor'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transferde Savic çelmesi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'dan çok flaş bir hamle geldi. Fırtına, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transferde yakından ilgilendiği Stefan Savic için devreye girdi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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Trabzonspor'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transferde Savic çelmesi!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına erkenden başlayan Trabzonspor, stoper mevkisine mutlaka takviye yapmak istiyor. Hedefteki isimlerden birisi de Atletico Madrid'den ayrılma kararı alan Stefan Savic. Savunmaya kaliteli bir ismi dahil etmeyi hedefleyen bordo-mavili yönetim, 33 yaşındaki futbolcu için yoğun mesai içinde. Mundo Deportivo gazetesi, 1.87 boyundaki oyuncunun Trabzonspor'a yakın olduğunu öne süren bir haber yayınladı. Haberde, "Stefan Savic, Atletico'dan ayrılıyor ve Türkiye'ye gidecek gibi gözüküyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş da istiyor ama en iyi teklifi Trabzonspor sundu. Hatta bordo-mavililer, tecrübeli futbolcunun menajeri ile masaya bile oturdu" ifadeleri kullanıldı.

9 YILDIR ATLETICO'DA OYNUYOR

İspanyol gazetesi haberde şu detaylara yer verdi: Stefan Savic'in geleceği Atletico de Madrid'den çok uzak görünüyor. Kulüp, stoperin ayrılışını henüz resmi olarak onaylamamış olsa da oyuncu birkaç hafta önce Metropolitano'ya veda etmeye karar vermiş gibi görünüyor. Kendisinin de onayladığı bir otomatik yenileme maddesi vardı. Osasuna'ya karşı oynadığı maçın ardından Colchonera taraftarlarına veda etmişti. Savic'in dokuz yıldır kırmızı-beyazlı formayı giyiyor olması, kariyeri açısından bir vedayı hak ettiğini düşünmeye davet ediyor bizi. Karadağ turnuvanın dışında kaldığı için ünlü stoper bir sonraki Avrupa kupasında yer almayacak, dolayısıyla duyurunun gerçekleşmesi uzun sürmeyecek.

9 KUPALI STOPER

33 yaşındaki Savic, tam bir kupa canavarı. Manchester City ile 2010-11'de İngiltere'de şampiyonluk yaşayan tecrübeli futbolcu, Atletico Madrid ile de İspanya'da 2020- 21'de mutlu sona ulaştı. Karadağ'da 6 kez yılın futbolcusu seçilen Savic'in kariyerinde toplam 9 kupa var.

2025'TE BİTİYOR

Bu sezon Atletico formasıyla 33 maça çıkan Karadağlı stoper takımına skor katkısı sağlayamazken söz konusu karşılaşmalarda 6 sarı kart gördü. İspanyol ekibiyle 2025 yılına kadar kontratı bulunan Savic için girişimler sürüyor.

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