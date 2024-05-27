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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Nicolas Pepe Trabzonspor'dan ayrıldı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililerde son olarak yıldız isim Nicolas Pepe takımdan ayrıldı. Futbolcudan camiaya veda mesajı geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 16:41 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 16:50
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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Nicolas Pepe Trabzonspor'dan ayrıldı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Bordo-mavililerde son olarak Fildişili yıldız Nicolas Pepe takımdan ayrıldı. Futbolcudan kulübe veda mesajı geldi.

İŞTE PEPE'NİN VEDA MESAJI:

Bu sezonun sonu! Hepinize desteğiniz için teşekkür ederim. Beni buraya getiren Trabzonspor Kulübü'ne, başkanına ve başkan yardımcısı İbrahim Şahinkaya'ya güveninden dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Teknik direktör Abdullah Avcı'ya, teknik ve sağlık ekibine ve tabii ki takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Güzel bir üçüncülük elde ettik ve pek çok pişmanlıkla hatırlayacağım kupa finaline ulaştık. Taraftarlara da teşekkürler; böylesine coşkulu ve tutkulu taraftarları nadiren gördüm. Sıcak karşılamanız için teşekkür ederim. Yakında milli takıma katılmak üzere ayrılıyorum ve yeni bir macera beni bekliyor....

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