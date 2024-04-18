Eskiler yenileri geçti

Süper Lig'de son iki sezondur sportif istikrarın yanı sıra kadro istikrarı da arayan Fırtına'da, sezon başında kadroya dahil edilen oyuncular gol yollarında eskileri geçemedi. Bu sezon alınan futbolcular 25, geçtiğimiz dönemden beri kadroda bulunanlar 26 gole imza attı. Trezeguet 10, Bardhi 5, Vişça ve Bakasetas 4'er, Denswil, Umut Bozok ve Poyraz da 1'er kez fileleri sarstı. Yenilerden Onuachu 9, Destan 5, Pepe 4, Fountas ve Benkovic 2'şer, Berat, Mendy ve Göktan Gürpüz de 1'er gol attı. Yeni transferler yüzde 46.3 ortalama yakaladılar.

Önümüzdeki sezon için güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Trabzonspor'un, son 3 sezonluk Transfermarkt verilerine göre değeri de düştü. 2020- 21 sezonunda 99 milyon euro, şampiyonluk sevinci yaşadığı 2021-22'de 123 milyon euro, 2022-23'te 135 milyon euro olan piyasa değeri, 2023-24'te 98 milyon euro'ya geriledi.

Sezon başında Schalke'den kiralanan Mehmet Can Aydın, Abdullah Avcı tarafından kulübeye çekilmiş ardından da Meunier transfer edilmişti. Son dönemde yaşadığı sakatlığın da etkisiyle kadroya giremeyen Aydın'ın 1 milyon 400 bin euro'luk satın alma opsiyonunu Trabzonspor yönetiminin artık kullanmaması bekleniyor. Mehmet'e