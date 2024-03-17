Haberler Trabzonspor "Yaşananlar üzüntü verici"

"Yaşananlar üzüntü verici"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylar hakkında konuşmak istemediğini söyledi: "Saha içinde kalacağım. Bu ilk değil, son değil, güzel oyunun olduğu durumu konuşacakken, maç sonundaki durumu konuşacağız. Ben konuşarak düzeltemeyeceğim. Maç sonunda yaşananlar üzüntü verici. Ben oyuna dönüşlerimize bakacağım. Bence kaybetmeyi hak etmedik. 2-0'dan 2-2'yi yakaladık. Kazanmaya yakın gidiyorduk. Umut Bozok'a yapılan iki faul var üstü üste ve devamında gol yiyoruz. VAR neden devreye girmedi bilmiyorum. Bence kaybetmeyi hak etmedik. Hedefimiz belli."

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 00:16
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"Yaşananlar üzüntü verici"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylar hakkında konuşmak istemediğini söyledi: "Saha içinde kalacağım. Bu ilk değil, son değil, güzel oyunun olduğu durumu konuşacakken, maç sonundaki durumu konuşacağız. Ben konuşarak düzeltemeyeceğim. Maç sonunda yaşananlar üzüntü verici. Ben oyuna dönüşlerimize bakacağım. Bence kaybetmeyi hak etmedik. 2-0'dan 2-2'yi yakaladık. Kazanmaya yakın gidiyorduk. Umut Bozok'a yapılan iki faul var üstü üste ve devamında gol yiyoruz. VAR neden devreye girmedi bilmiyorum. Bence kaybetmeyi hak etmedik. Hedefimiz belli."

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