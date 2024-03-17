TRABZONSPOR HABERİ: Derbide fırtına kopacak! İşte Abdullah Avcı'nın zafer planı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Papara Park'taki mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Sabah'ın haberine göre Trabzonspor'da teknik ekip ve yönetim kurulu, Fenerbahçe derbisinde ortamın gerginleşmesine izin vermedi, Avcı ve kurmayları da konsantrasyonun altını çizdi.

Thomas Meunier'in kas sakatlığı moralleri bozsa da 3 idman kaçıran Belçikalı oyuncunun takıma dahil olması keyifleri yerine getirdi.

VavaCars FatihKaragümrük maçında farklı galibiyet gelse de Avcı bu maçtaki eksikleri tek tek anlatıp Fenerbahçe maçı için önlemler aldı.

Avcı, basın ile iki kez buluşup camianın üzerinde bir gerginlik olmamasını sağlarken soğukkanlı tavırları ile dikkat çekti.

Teknik ekip, futbolculara Fenerbahçe maçına kadar olan sürede sosyal medyada vakit geçirmeyi adeta yasakladı. Oyuncularla bire bir toplantılar yapıldı. Deneyimli isimler de sorumluluk alıp takımla konuşmalarda bulundu.

Biletler tamamen tükendi. Taraftarlar, tribünlerde çeşitli koreografi ve pankartlarla takımı ateşleyecek.

Trabzonspor teknik ekibi, Fenerbahçe maçına özel olarak hazırlandı. Rakibin son dönemde oynadığı maçlar detaylı bir şekilde analiz edildi sarı-lacivertli ekibe karşı özel bir diziliş belirlendi.