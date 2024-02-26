Haberler Trabzonspor Trabzonspor Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı!

Trabzonspor Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaşacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 15:54
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nin çeyrek finalinde 28 Şubat Çarşamba günü sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda, Yukatel Adana Demirspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise dinamik ısınma ve denge çalışması yaptı. Teknik çalışma, 5'e 2 ve rondo çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

DİĞER
GALATASARAY ANTALYASPOR CANLI İZLE: beIN Sports 1 canlı yayın ekranı ile Galatasaray Antalyaspor maçı izle linki
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Kerem'e destek çıktı! "Nasıl eleştirilir?"
Krunic'in kumaşı tutmadı! Rota Arjantinli yıldıza çevrildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman?
Trabzonspor'un galibiyeti yerel basında manşetlerde!
KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN? | 2024 Dünya Kadınlar Günü hangi gün, ayın kaçı?
ALTIN TAVUK TARİFİ | Altın tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
ARTEMİS HALI HALKA ARZ | ARTMS halka arz talep toplama tarihleri, kaç lot verir, hangi bankalar?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sivasspor'da Kasımpaşa mesaisi başladı! Sivasspor'da Kasımpaşa mesaisi başladı! 16:47
Everton'ın 10 puan silme cezası 6 puana düşürüldü Everton'ın 10 puan silme cezası 6 puana düşürüldü 16:46
İşte Laureus Dünya Spor Ödülleri adayları! İşte Laureus Dünya Spor Ödülleri adayları! 16:34
Burak Özçivit Altay Bayındır'ı ziyaret etti Burak Özçivit Altay Bayındır'ı ziyaret etti 16:24
UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev! UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev! 16:19
F.Bahçe'den flaş Icardi açıklaması! F.Bahçe'den flaş Icardi açıklaması! 16:16
Daha Eski
Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman? Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman? 16:08
Sivasspor yenilmezlik serisini 5 maça çıkarttı Sivasspor yenilmezlik serisini 5 maça çıkarttı 16:05
TFF heyeti EURO 2024'te konaklanacak oteli gezdi! TFF heyeti EURO 2024'te konaklanacak oteli gezdi! 16:00
Al Ittihad - Al Wehda maçı ne zaman? Al Ittihad - Al Wehda maçı ne zaman? 15:55
Fırtına'nın Başakşehir mesaisi başladı! Fırtına'nın Başakşehir mesaisi başladı! 15:54
Al Ettifaq - Al Hilal maçı ne zaman? Al Ettifaq - Al Hilal maçı ne zaman? 15:52