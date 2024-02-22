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Visca'nın 2. baharı

Trabzonspor'un Ocak 2022'de Başakşehir'den aldığı Vişça, şampiyonluğa önemli katkılar sağlamıştı. Ardından iki kez önemli sakatlık geçiren 34 yaşındaki sağ kanat, uzunca bir süre beklenen performansından uzaktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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Visca'nın 2. baharı

Trabzonspor ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Uğurcan Çakır, transfer yapmaması durumunda 11 sene kaleyi koruyan Onur Recep Kıvrak'ı geçecek. Ayrıca 15 yılla rekoru elinde bulunduran Şenol Güneş'e yaklaşmış olacak.

BU sezon 25 maç lig maçında 3 gol atan ve 6 da asist yapan Vişça, toplamda 138 gol pasıyla Süper Lig tarihinin en çok asist yapan ismi.

VISCA'NIN 2. BAHARI

Trabzonspor'un Ocak 2022'de Başakşehir'den aldığı Vişça, şampiyonluğa önemli katkılar sağlamıştı. Ardından iki kez önemli sakatlık geçiren 34 yaşındaki sağ kanat, uzunca bir süre beklenen performansından uzaktı. Abdullah Avcı'nın gelmesinden sonra performansını yükseltmeye başlayan Boşnak yıldız, özellikle son Hatay ve Pendik maçlarında eski günlerden pasajlar sundu. Sağ ve sol kanatlara kazandırdığı işlerlikle arkadaşlarına gollük pozisyonlar hazırlayan tecrübe abidesi, ikinci kaptanlığa getirilmesinden sonra daha fazla sorumluluk almaya başladı

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