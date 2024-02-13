"Şampiyonluk kadrosu kuracağız"

Trabzonspor, Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final kura töreninde önemli açıklamalarda bulundu. "Biz bu kupayı çok önemsiyoruz" diyen Kaya, "Başkanımızla kalbimizden geçen takımı çektik. Ev sahibiyiz. Bu sene hedefimiz Ziraat Türkiye Kupası'nı almak. Taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum; biz başkanımız, yönetim kurulumuz ve hocamız iyi bir planlama yaptık. Önümüzdeki sene şampiyon olacak kadro kuracağız. Bizi desteklemeye devam etsinler. Zor bir süreçten geçiyoruz. Önümüzdeki sene birçok kupaya talibiz" dedi.