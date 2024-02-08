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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan transfer taarruzu! Eric Bocat ve Tim Jabol-Folcarelli

Transferde şaha kalkan Fırtına, St. Truiden’in 24 yaşındaki sol beki Bocat’ın işini bitirdi. Yönetim, orta saha Folcarelli için de Ajaccio ile pazarlık yapıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan transfer taarruzu! Eric Bocat ve Tim Jabol-Folcarelli

Trabzonspor, transferde tam anlamıyla gaza basmış durumda. Sağ bek Meunier'e imzayı attıran yönetim, Belçika'nın VV St. Truiden takımında forma giyen sol bek Eric Junior Bocat'ı da renklerine bağlıyor. 1.82 boyundaki futbolcu ve Belçika kulübüyle dün gece prensip anlaşmasına varıldı. 24 yaşındaki savunmacı için uçuş planlaması yapılıyor. Fransız futbolcunun en kısa zamanda Türkiye'ye gelmesi ve takıma katılması bekleniyor. Bocat bu sezon 25 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistle takımına katkı sağladı. Genç futbolcuya 3+1 yıllık imza attırılması bekleniyor.

FOLCARELLI İÇİN YENİ TEKLİF SUNULDU

Fransa 2. Lig ekibi Ajaccio takımında forma giyen Tim JabolFolcarelli için de bordo-mavililer çok büyük mesai harcıyor. Scout ekibinin ısrarla alınmasını istediği 24 yaşındaki oyuncu için yönetim, yeni bir teklif daha yaptı. Daha önce Ajaccio'nun satışa yanaşmaması üzerine yeni öneride iyileştirmeler yapıldı. 1.87 boyundaki futbolcunun gelmek istemesi nedeniyle transferin gerçekleşme ihtimali yüksek. Yönetim kurulu bu iki ismi alarak, ara transfer dönemine son noktayı koymayı arzuluyor. Folcarelli, Fransa Lique 2'de bu yıl 22 maçta 2 gol 4 asistle öne çıktı.

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