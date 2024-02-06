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Meunier harekatı

Karadeniz devi, Belçikalı savunma oyuncusu için kulübü Dortmund ile görüşmelere başladı. 32 yaşındaki Thomas Meunier’in Alman ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 06:50
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Meunier harekatı

Trabzonspor yönetimi transfer çalışmalarını iyice hızlandırmış durumda. Başkan Ertuğrul Doğan, bir sağ bek takviyesi yapacaklarını açıklamıştı. Karadeniz devi önce Shakhtar Donetsk'ten Yukhym Konoplya ve Nice'te kadro dışı bırakılan Youcef Atal için girişim başlatmıştı. Ancak bu iki futbolcuda yeterince ilerleme kaydedilemeyince gündeme sürpriz bir isim geldi: Thomas Meunier. Alman ekibi Borussia Dortmund'da forma giyen 32 yaşındaki savunmacı için hemen gerekli bağlantılar kuruldu ve görüşmeler başladı.

TAM BIR KULE: UÇAK GİBİ

Yönetimin, Belçikalı yıldız için yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği belirtiliyor. 1.91 cm boyundaki dev sağ bek bu sezon takımıyla ligde 8 maça çıktı ve 588 dakika süre aldı. Sezon sonunda serbest kalacak olan oyuncunun kulübünden düşük rakamlara ya da bedelsiz çıkabileceği iddia edildi. Kulübünden ayrılmak isteyen Meunier, tam bir kule. Son derece dayanıklı, güçlü olan tecrübeli futbolcu, zıplama ve kafa vuruşlarında geçilmez kale gibi. Ayrıca etkili ve isabetli şutları ile dikkat çekiyor.

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