Avcı ilk kez kaybetti

Karadeniz devi, bu süreçte Beşiktaş deplasmanında 3 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken, kendi evinde ise oynadığı 1 maçta sahadan eşitlikle ayrılmıştı.

DERBİLERDE 5. MAĞLUBİYET

Karadeniz devi, Abdullah Avcı'nın görev yaptığı iki ayrı dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında 17 maça çıktı. Bordo-mavililer, bu periyotta 6 galibiyet ve 6 beraberlik elde ederken, 5 kez sahadan mağlup ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu mücadelelerde 23 gol atarken, kalesinde de 25 gol gördü.

İKİLİ AVERAJ FIRTINA'DA

Trabzonspor, sezonun ilk yarısında 3-0 yendiği Beşiktaş'a dün 2-0 kaybetti. Sezon sonunda 3. sıra yarışında Fırtına +1 golle ikili averajda rakibinin önünde yer alıyor.

BU SEZONKİ BÜYÜK MAÇLAR

Trabzonspor bu sezon 5. büyük karşılaşmasına Beşiktaş önünde çıktı. Bordo-mavililer, sahasında Beşiktaş'ı 3-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yenerken, Galatasaray'a deplasmanda 2-0, sahasında 5-1 mağlup olmuştu. Dün akşam da 2-0 kaybetti.

UĞURCAN ÇAKIR: ÖZÜR DİLİYORUZ

Beşiktaş mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulunan Uğurcan Çakır, çok basit goller yediklerini söyledi. Tecrübeli eldiven, "Herkesin şapkayı önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz, daha fazla çalışmalıyız" dedi.

YENİLGİYİ HAK ETMEDİK

Eren Elmalı, yenilgiyi hak etmediklerini söyledi. Elmalı, "Çok üzgünüz. Bu oyunun sonucu bu değildi. Hepimiz bunun farkındayız. Futbolda olan bir şey. Bir an önce 3 puan alıp eski havayı getirmeliyiz" dedi.