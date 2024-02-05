Haberler Trabzonspor Avcı ilk kez kaybetti

Avcı ilk kez kaybetti

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde Beşiktaş'a ilk kez yenildi. Bordo-mavili takım, ikinci dönem takımın başına getirdiği Avcı ile Kartal karşısında ligde oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Avcı ilk kez kaybetti

Karadeniz devi, bu süreçte Beşiktaş deplasmanında 3 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken, kendi evinde ise oynadığı 1 maçta sahadan eşitlikle ayrılmıştı.

DERBİLERDE 5. MAĞLUBİYET

Karadeniz devi, Abdullah Avcı'nın görev yaptığı iki ayrı dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında 17 maça çıktı. Bordo-mavililer, bu periyotta 6 galibiyet ve 6 beraberlik elde ederken, 5 kez sahadan mağlup ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu mücadelelerde 23 gol atarken, kalesinde de 25 gol gördü.

İKİLİ AVERAJ FIRTINA'DA

Trabzonspor, sezonun ilk yarısında 3-0 yendiği Beşiktaş'a dün 2-0 kaybetti. Sezon sonunda 3. sıra yarışında Fırtına +1 golle ikili averajda rakibinin önünde yer alıyor.

BU SEZONKİ BÜYÜK MAÇLAR

Trabzonspor bu sezon 5. büyük karşılaşmasına Beşiktaş önünde çıktı. Bordo-mavililer, sahasında Beşiktaş'ı 3-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yenerken, Galatasaray'a deplasmanda 2-0, sahasında 5-1 mağlup olmuştu. Dün akşam da 2-0 kaybetti.

UĞURCAN ÇAKIR: ÖZÜR DİLİYORUZ

Beşiktaş mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulunan Uğurcan Çakır, çok basit goller yediklerini söyledi. Tecrübeli eldiven, "Herkesin şapkayı önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz, daha fazla çalışmalıyız" dedi.

YENİLGİYİ HAK ETMEDİK

Eren Elmalı, yenilgiyi hak etmediklerini söyledi. Elmalı, "Çok üzgünüz. Bu oyunun sonucu bu değildi. Hepimiz bunun farkındayız. Futbolda olan bir şey. Bir an önce 3 puan alıp eski havayı getirmeliyiz" dedi.

DİĞER
Montella yeni cicisine 48.5 milyon lira ödedi! ‘Küçük uçak’ karada uçacak
Kilise saldırısını gerçekleştiren teröristlere ilgili yeni detaylar! Binlerce kamera tarandı! Saldırganlar adım adım takip edildi
"Hakem net penaltıyı vermedi"
Pellegrini için sıkı pazarlık!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ertuğrul Doğan'dan sert sözler: Uyarıyorum!
Svensson'un Bardhi'ye müdahalesi penaltı mı?
ENFLASYON SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 2024 Ocak ayı enflasyon rakamları! İşte beklenti ve tahminler
İstanbul namaz vakitleri 5 Şubat 2024
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid uzatmalarda yıkıldı! R. Madrid uzatmalarda yıkıldı! 00:54
R. Madrid uzatmalarda yıkıldı! R. Madrid uzatmalarda yıkıldı! 00:54
Hakan'lı Inter Kenan'lı Juve'yi devirdi! Hakan'lı Inter Kenan'lı Juve'yi devirdi! 00:41
Hakan'lı Inter Kenan'lı Juve'yi devirdi! Hakan'lı Inter Kenan'lı Juve'yi devirdi! 00:40
Ertuğrul Doğan'dan sert sözler: Uyarıyorum! Ertuğrul Doğan'dan sert sözler: Uyarıyorum! 00:10
Svensson'un Bardhi'ye müdahalesi penaltı mı? Svensson'un Bardhi'ye müdahalesi penaltı mı? 00:09
Daha Eski
G.Saray'dan son hafta bombası! G.Saray'dan son hafta bombası! 00:09
Kartal Semih'le kazandı! Kartal Semih'le kazandı! 00:09
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! 00:09
Avcı: Oyun olarak kaybetmedik! Avcı: Oyun olarak kaybetmedik! 00:09
Fernando Santos: Adil bir sonuçtu! Fernando Santos: Adil bir sonuçtu! 00:09
Trabzonspor'dan flaş paylaşım! Trabzonspor'dan flaş paylaşım! 00:09