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Folcarelli ısrarı

Usta hocanın Mendy-Berat formülü hücumda tıkanmaya neden oldu. Fırtına bu sebeple ortaya 24 yaşındaki Fransız futbolcuyu istiyor. Ajaccio direniyor, Trabzon bastırıyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
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Folcarelli ısrarı

Fırtına orta sahasını yeniden şekillendirmek istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı bu bölgede en çok Batista Mendy-Berat Özdemir ikilisine şans verdi. Bir dönem başarılı sonuçlar alındı ancak bu formül Trabzonspor'un hücumda tıkanmasına da neden oldu. Avcı şimdi geleceği çok parlak olan Batista Mendy üzerinden bir şablon oluşturmak istiyor. Bu sebeple de orta sahada onu tamamlayacak oyunculara yöneliyor. Bunların başında Tim Jabol-Folcarelli geliyor. Fransa 2. Ligi'nde Ajaccio'da forma giyen oyuncu için temaslar yoğun şekilde devam ediyor. Ajaccio, 24 yaşındaki oyuncusunu satmamak için direniyor.

OYUNCU SICAK BAKIYOR

Ajaccio'nun inatçı tutumuna karşı en büyük şansı Tim Jabol-Folcarelli'nin de bu transferi istemesi. 24 yaşındaki futbolcu, Karadeniz ekibinde forma giyerek daha çok göz önünde olmayı hedefliyor. Ajaccio ise lig yarışında henüz umutsuz bir konumda olmadığı için ayak diretiyor. İki kulüp arasında kıran kırana pazarlıklar devam ediyor. Fransız temsilcisi oyuncusunu sezon sonuna kadar kulüpte tutmayı hedefliyor. Kontratı 2026'da bitiyor. Ancak Trabzonspor oyun planını değiştirecek Folcarelli için bir hayli ısrarcı. Ara transfer döneminde imzaları atarak orta sahasını Mendy-Folcarelli ikilisinden kurmayı hayal ediyor.

HIZLI VE TEKNİK

Tim Jabol-Folcarelli, Avrupa'nın birçok kulübünün radarında. Bu sebeple Trabzonspor erken bir hamleyle onu renklerine bağlamak için uğraşıyor. 24 yaşındaki oyuncu, tıpkı Batista Mendy gibi uzun bir oyuncu. 1.87'lik boyuyla dikkat çekiyor. Mendy'ye göre daha hızlı ve driplingi seviyor. Böylece takımı hücuma taşıyabiliyor. Aynı zamanda pas ön görüsü de yüksek.

TIM JABOL-FOLCARELLİ KİMDİR?

1.87 boyundaki sağ ayaklı futbolcu, PSG altyapısında oynadıktan sonra Fransa'nın Mulhouse takımında profesyonel kariyerine başladı. Fransa'da 6 Aralık 1999'da dünyaya gelen Martinik asıllı Tim Jabol-Folcarelli, orta saha, ön libero ve stoper olarak forma giyebiliyor. 24 yaşındaki futbolcunun takımıyla sözleşmesi 2026'ya kadar devam ederken güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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