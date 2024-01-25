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RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | Rizespor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'un konuğu olacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada mutlak 3 puanı hedefleyen bordo-mavililer, son maçında Galatasaray'a 5-1 yenilmesinin ardından taraftarının gönlünü almak istiyor. 5 sporcunun forma giymeyeceği karşılaşmada Ümit Öztürk düdük çalacak. Peki Rizespor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 19:03 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 19:51
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RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | Rizespor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Rizespor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Rizespor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. 5 sporcunun forma giyemeyeceği karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak isteyen bordo-mavililer, Papara Park'taki son karşılaşmasında Galatasaray'a 5-1 kaybetmesinin ardından moral toplamak için yarışacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rizespor - Trabzonspor maçı 25 Ocak Perşembe günü saat 20:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.

RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Varesanovic, Benhur, Zeqiri, Gaich

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Berat, Visca, Bardhi, Fountas, Enis

EKSİKLER CAN SIKIYOR

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu Rize karşısında forma giyemeyecek. Fırtına'da ayrıca Orsic ve Denswil'in sakatlıkları sürüyor. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ise kadro dışı.

ATMACA İDDİALI

Bir yıl aradan sonra Süper Lig'e yeniden yükselen Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde başarılı sonuçlar elde etti. İlk 5 içine girmenin hayalini kurarak Avrupa kupalarına katılma yolunda iddialı hale geldi. Kupa ve ligdeki son iki maçını kaybeden Atmaca da bugün moral peşinde.

YENİ SAYFA AÇMA VAKTİ

Türkiye Kupası'ndaki Manisa FK maçında 2 gol, 1 asistliklik katkı sunan, Galatasaray derbisinde 1 gol atan Enis Destan, bugün Rize deplasmanında da ileri uçta oynayacak. 21 yaşındaki forvet, Rize'de de serisine devam etmek istiyor.

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