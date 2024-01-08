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Teklic ve Kourbelis için karar anı

Trabzonspor, Tonio Teklic ve Kourbelis için transfer belirsizliği sürerken dikkat çeken gelişmeler ortaya çıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
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Teklic ve Kourbelis için karar anı

Tonio Teklic, Rus ekibi Akhmat Grozny ile prensip anlaşmasına varmıştı. Ama Fatih Karagümrük ve Konyaspor başta olmak üzere birçok kulübün talip olduğu Hırvat oyuncu son anda düşünmek için biraz daha süre istedi. 24 yaşındaki futbolcunun Fatih Karagümrük'te forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu da iddia edildi.

KOURBELIS'E TRANSFER İZNİ

Kourbelis, bu hafta kendisini isteyen takımlarla görüşecek. Karagümrük, Başakşehir, Pendik ve Konya, 30 yaşındaki ön liberoyu istiyor. İlk önce Fatih Karagümrük ile masaya oturacak Yunan futbolcunun, bu takıma imza atması bekleniyor.

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