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Trabzonspor Ankaragücü deplasmanında! İşte Abdullah Avcı'nın muhtemel 11'i

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak. İşte bordo-mavililerin, Ankaragücü maçı muhtemel 11'i... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 06:50
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Trabzonspor Ankaragücü deplasmanında! İşte Abdullah Avcı'nın muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'in 19'uncu haftasında Trabzonspor bugün MKE Ankaragücü'nün konuğu olacak. Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan maçta hakem Burak Şeker düdük çalacak. Karadeniz devi, başkent deplasmanından galibiyetle ayrılarak 3'üncü sıradaki yerini korumak istiyor. Ayrıca teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci dönemindeki dış saha yenilgisizliğini sürdürme peşinde. Ligde Bjelica yönetiminde ilk 4 dış saha maçında 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3 puan elde edebilen bordo-mavililer, Avcı idaresinde dış sahada yenilgi görmeyerek daha başarılı performans ortaya koydu.

FIRTINA 42-21 ÖNDE

Süper Lig'in 19'uncu hafta maçında Trabzonspor, bugün deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. İki takım tarihlerinde 87'nci kez karşı karşıya gelecek. Bu periyotta Fırtına 42 galibiyet elde etti, 23 karşılaşma berabere bitti. Başkent ekibi, 21 kez kazandı. Ligde son oynanan müsabakayı Fırtına, 2-0 kazanmıştı.

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Ankaragücü: Bahadır, Atakan, Mujakic, Radakovic, Hanousek, Moreira, Efkan, Ali, Morutan, Cephas, Bajic

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Baniya, Mendy, Eren, Berat, Bakasetas, Bardhi, Visca, Fountas, Onuachu

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