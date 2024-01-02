Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da sol beke sürpriz aday!

Trabzonspor'da sol beke sürpriz aday!

Karadeniz devinin, MLS takımı San Jose ile sözleşmesi sona eren sol bek Miguel Trauco ile bir görüşme yaptığı iddia edildi. Perulu futbolcunun menajeri transferi doğruladı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da sol beke sürpriz aday!

Fırtına, birçok mevki için transfer arayışlarını sürdürüyor. Gündeme son olarak sürpriz bir isim geldi. Geçmişte Flamengo, Saint-Etienne gibi kulüplerde forma giyen ve son olarak MLS ekibi San Jose'de oynayan sol bek Miguel Trauco, 1 Ocak itibariyle serbest kaldı. 31 yaşındaki oyuncunun ismi geçtiğimiz sezon da Trabzonspor ile anılmıştı.

Perulu futbolcunun menajeri Türkiye'den kendilerini daha önce isteyen bir takımla görüşme halinde olduklarını doğrulayarak, "Arabistan'dan da teklif aldık ama orası bizim için daha düşük bir ihtimal" dedi. Ara dönemde önceliğini stoper, orta saha ve sağ bek pozisyonlarına veren Karadeniz devinin sol bek için resmi temaslara henüz başlamadığı öğrenildi.

MIGUEL TRAUCO KİMDİR

Ülke: Peru

Doğum Tarihi: 25 Ağustos 1992

Boy / Kilo: 175 cm, 70 kg

Pozisyon: Defans

Kullandığı Ayak: Sol

PROFESYONEL KARİYERİ
Kulüp Maç Gol Asist
Comercio 187 4 14
Saint-Etienne 72 2 4
Flamengo 54 3 10
Deportes 41 1 10
San Jose 34 3 2

Yunus Emre SEL

DİĞER
Galatasaray'ın yıldızı listeye damga vurdu! 2023'ün en golcü futbolcuları açıklandı: İşte o liste...
İçişleri Bakanlığı önünde 'dur' ihtarına uymayan şüpheli etkisiz hale getirildi! Bakan Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama
F.Bahçe, Savic için teklif yaptı! İşte o rakam
Aslan'ın yıldızına Roma kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kuzey yıldızı: Abdülkadir Ömür
Sol kanat Fountas’ın
Son depremler listesi 2 Ocak 2024
DOLAR FİYATLARI CANLI | 1 Dolar kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (1 Ocak)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Liverpool zirve yarışında hata yapmadı! Liverpool zirve yarışında hata yapmadı! 00:59
G.Saray'a Abdülkerim transferinden ihtar! G.Saray'a Abdülkerim transferinden ihtar! 00:59
Liverpool zirve yarışında hata yapmadı! Liverpool zirve yarışında hata yapmadı! 00:58
G.Saray'a Abdülkerim transferinden ihtar! G.Saray'a Abdülkerim transferinden ihtar! 00:49
G.Saray'ın istediği Zeki Çelik'ten flaş karar! G.Saray'ın istediği Zeki Çelik'ten flaş karar! 00:04
Bailly'nin yerine geliyor! İşte yapılan teklif Bailly'nin yerine geliyor! İşte yapılan teklif 00:04
Daha Eski
Teklifleri reddetti! Takımda kalıyor Teklifleri reddetti! Takımda kalıyor 00:04
Arjantin'den Messi kararı! Emekli olunca... Arjantin'den Messi kararı! Emekli olunca... 00:04
Menajerler önerdi! ManU'nun yıldızı F.Bahçe'ye Menajerler önerdi! ManU'nun yıldızı F.Bahçe'ye 00:03
Değerini en çok o artırdı! İşte 2023'e damga vuranlar Değerini en çok o artırdı! İşte 2023'e damga vuranlar 00:03
Eski G.Saraylı Beşiktaş'a! Sürpriz hamle Eski G.Saraylı Beşiktaş'a! Sürpriz hamle 00:03
Ghezzal'ın kadro dışı kalma nedeni belli oldu! Angelino... Ghezzal'ın kadro dışı kalma nedeni belli oldu! Angelino... 00:03