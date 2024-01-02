Trabzonspor'da sol beke sürpriz aday!

Fırtına, birçok mevki için transfer arayışlarını sürdürüyor. Gündeme son olarak sürpriz bir isim geldi. Geçmişte Flamengo, Saint-Etienne gibi kulüplerde forma giyen ve son olarak MLS ekibi San Jose'de oynayan sol bek Miguel Trauco, 1 Ocak itibariyle serbest kaldı. 31 yaşındaki oyuncunun ismi geçtiğimiz sezon da Trabzonspor ile anılmıştı.

Perulu futbolcunun menajeri Türkiye'den kendilerini daha önce isteyen bir takımla görüşme halinde olduklarını doğrulayarak, "Arabistan'dan da teklif aldık ama orası bizim için daha düşük bir ihtimal" dedi. Ara dönemde önceliğini stoper, orta saha ve sağ bek pozisyonlarına veren Karadeniz devinin sol bek için resmi temaslara henüz başlamadığı öğrenildi.

MIGUEL TRAUCO KİMDİR

Ülke: Peru

Doğum Tarihi: 25 Ağustos 1992

Boy / Kilo: 175 cm, 70 kg

Pozisyon: Defans

Kullandığı Ayak: Sol

PROFESYONEL KARİYERİ Kulüp Maç Gol Asist Comercio 187 4 14 Saint-Etienne 72 2 4 Flamengo 54 3 10 Deportes 41 1 10 San Jose 34 3 2

Yunus Emre SEL