Trabzon’u çok seviyorum

Mekan sahibi Burak Tonyalı'nın daveti üzerine programa katılan Abdullah Avcı'nın, Başakşehir maçı sonrası moralinin bozuk olduğu gözlendi. Deneyimli teknik adam, sahneye gelerek bir süre Hülya Avşar ve konuklar ile sohbet etti. Trabzon şehrini çok sevdiğini ifade eden Avcı, Umarım güzel duyguların devamını sağlarız. Trabzon'un en büyük markası Trabzonspor. Bütün dünya Trabzonspor'u şampiyon olurken izledi. Trabzonspor'a destek olmaya ve enerjinizi vermeye devam edin " dedi.

ZEHRA TRABZONSPORLU

Hülya Avşar, "Kızım Zehra, kesinlikle benim tarafı kabul etmiyor. 'Trabzonluyum' diyor. Desin, ben de gurur duyuyorum. Hem Beşiktaş'ı hem de Trabzonspor'u tutuyor. Babası öyle zaten" diye konuştu.