TRANSFER HABERİ - Bayern Münih'ten Trabzonsporlu isme kanca!

Bordo-mavililer sezon başında Altınordu'ya 700 bin Euro ödeyerek kaleci Onuralp Çevikkan'ı renklerine bağlamıştı. 17 yaşındaki genç eldiven uzun süredir Hoffenheim'ın yakın takibinde. Son olarak Bayern'in de Onuralp'i izlemek için scout ekibini görevlendirdiği ortaya çıktı.

Onuralp Çevikkan bu sezon Trabzonspor U19 formasıyla 5 maça çıkarken, kalesinde 7 gol gördü. 17 yaşındaki kalecinin Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

ONURALP ÇEVİKKAN KİMDİR?

Onuralp Çevikkan, 2 Ocak 20026 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Futbola 2016 yılında Altınordu'da başlayan 1.90 boyundaki kaleci, 7 yıl boyunca İzmir ekibinin altyapısında forma giydi. Onuralp sezon başında 700 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'a transfer oldu. Türkiye'nin alt yaş kategorilerinde 16 kez forma giyen genç eldivenin güncel piyasa değeri ise 700 bin Euro.