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SON DAKİKA - Trabzonspor'da Nenad Bjelica dönemi sona erdi!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Nenad Bjelica dönemi sona erdi. Bordo-mavililer, resmi siteden yaptığı açıklamada Hırvat hocanın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 11:04 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 11:21
SON DAKİKA - Trabzonspor'da Nenad Bjelica dönemi sona erdi!

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Nenad Bjelica'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Bordo-mavili kulüp, gelecek sezonun sonuna kadar anlaşması bulunan Hırvat teknik adamın sözleşmesini, bu sezon sonuna kadarki alacaklarına karşılık feshetti.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan bildirimde; "Şirketimiz ile Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörümüz Sayın Nenad Bjelica arasındaki 19.04.2023 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli Teknik Adam Sözleşmesi, sezon sonuna kadar olan alacakları karşılığında karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Bordo-mavililerde takımın başında 16 resmi maça çıkan Nenad Bjelica, 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet aldı.

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