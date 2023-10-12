TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı ile yeniden

Trabzonspor'da ikinci Abdullah Avcı dönemi bugün başlıyor. İlk 8 haftada 12 puan toplayarak hayal kırıklığına neden olan Bjelica ile yollar resmen ayrıldı. Yerine de tüm yönetimin ve Başkan Ertuğrul Doğan'ın kararıyla bir sezon önce takımla şampiyonluk yaşayan Abdullah Avcı getirildi. Bugün 14.00'te Trabzon'a gelecek olan Avcı, ilk antrenmanına çıkacak. Tecrübeli hoca, yeni bir başlangıç hikayesi yazmak istiyor. İki sezon önce Avcı geldiğinde takımın durumu çok daha kötüydü. O dönem Fırtına ilk 8 maçta 4 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 1 galibiyetle 17. sıradaydı.

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ABDULLAH AVCI'NIN STRATEJİSİ

O dönem 6 puan toplayabilen Fırtına, bu dönem ise ilk 8 haftada hanesine 12 puan yazdırdı. 2020-21 sezonunda geldikten sonra 6 maçta hiç kaybetmeyen ve 14 puan toplayan Avcı, bu sezon da aynı başarıyı elde ederek yeni bir çıkış yakalamak istiyor. Trabzonspor ile yeni bir başlangıç hikayesi yazmayı planlayan 60 yaşındaki hoca, ilk antrenmandan itibaren takım savunmasını güçlendirecek çalışmalar yapacak. İlk döneminde de savunma organizasyonlarını değiştiren ve takımın gol yeme oranında ciddi düşüşe neden olan Avcı, aynı stratejiyi uygulayacak.

İŞTE YENİ TEKNİK EKİP

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci dönemindeki ekibi de belli oldu. Daha önce bir dönem beraber çalıştığı Egemen Korkmaz'ı birinci yardımcı olarak yanına alan Avcı'nın listesinde Galatasaray'ın eski oyuncularından Mustafa Sarp da yer aldı. İşte Abdullah Avcı'nın yeni teknik ekibi:

Egemen Korkmaz

Mustafa Sarp

Serdar Keşçi

Caner Erol

Haluk Güngör

Özerk Tufan

Atilla Gayberi

Mesut Kabahasanoğlu

DEPLASMANDA 3 YENİLGİ

Karadeniz devi İstanbul takımları karşısında deplasmanda 16 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, söz konusu yenilgileri Başakşehir karşısında 3-1, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında 4-1 ve G.Saray karşısında 2-1'lik sonuçlarla aldı.

TAKIMIN OYUNU DEĞİŞECEK

Bu sezon oynanan maçların analizini yaptıran Abdullah Avcı, Başkan Ertuğrul Doğan tarafından tam yetkiyle göreve getirildi. Doğan ile yaptığı görüşmede 7 aylık süreçte yaşanan değişiklikler ve ligin ilk 8 haftasında oynanan maçları değerlendiren şampiyon hoca, mevcut kadroya yapacağı dokunuşlarla takımın oyununu değiştirmeye hazırlanıyor.

SEKİZ HAFTADAKİ 15 GOLÜ 34 MAÇTA 22'YE İNDİRDİ

Fırtına, Abdullah Avcı'nın ilk dönemindeki gelişiyle bambaşka bir performans sergilemişti. Fırtına, Süper Lig'de teknik direktör Abdullah Avcı öncesi oynadığı 8 maçta rakip ağlar 10 kez sarsarken, kalesinde ise 15 gol gördü. Bordo-mavililer, Avcı sonrasında ise 34 karşılaşmada 40 gol attı. Fileleri de 22 kez sarsıldı. İlk 8 haftada maç başına 1.87 gol yiyen Karadeniz ekibi, son 5 haftada ise kalesinde maç başına 0.6 gol ortalamasıyla oynadı.

İSTANBUL'UN KABUSU OLMUŞTU

Avcı, ilk döneminde İstanbul'daki 3 büyük rakibi ve tüm İstanbul takımlarına karşı büyük üstünlük kurdu. Abdullah Avcı'nın, 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımda, İstanbul temsilcileri karşısında 31 karşılaşma oynandı. Karadeniz devi, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 9 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.

ŞAMPİYONLUK SEZONUNDA 2.13

Bordo mavililer, Avcı yönetiminde şampiyonluk sezonunda en yüksek puan ortalamasını da yakaladı. Karadeniz devi, 38 haftalık bölümde 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 2.13 puan ortalamasına ulaştı.

BÜYÜK SIÇRAMA YAPTI

Fırtına'da 2020-21'in 9. haftasında göreve başlayan Abdullah Avcı, ilk maçlarda alınan kötü sonuçları durdurdu. İlk 8 haftada sadece 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan Karadeniz devi, sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez kaybetti. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavililer, 11 kez de beraberlik yaşadı. Takım, 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirip Avrupa kupalarına katılma fırsatı elde etti. Avcı ile 2.03'lük puan ortalaması elde etti.

ABDULLAH AVCI İLE KISA KISA

Trabzonspor'da daha önce Kasım 2020 - Mart 2023 döneminde çalışan Abdullah Avcı, 1.93 puan ortalaması yakalamıştı. Deneyimli teknik adam yönetimindeki Trabzonspor, 2021-2022 sezonunda ise Süper Lig'de şampiyon olmuştu. l Bordo-mavililer, takımın başında 3 sezon geçiren geçiren Abdullah Avcı'nın ilk döneminde 2.03, şampiyonluk sezonunda 2.13'lük puan ortalaması yakalamıştı. Görevden ayrıldığı dönemin ilk 23 haftasında ise 1.65 ortalamada kalmıştı.

DERBİLERDE SERT ESTİ

Trabzonspor, teknik direktör Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında deplasmanda bir kez kaybetti. Bordo-mavililer; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile İstanbul'da oynadığı toplam 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik elde etti ve tek yenilgisini 2-1'lik sonuçla Galatasaray derbisinde aldı.

KORKMAZ TEKNIK EKİPTE

Karadeniz devinin Abdullah Avcı ile yaşadığı şampiyonlukta teknik ekipte yer alan isimlerden biri de Egemen Korkmaz olmuştu. Söz konusu dönem içerisinde takımdaki oyuncular ile yakın ilişkiler kurduğu bilinen Korkmaz'ın, yeniden teknik kadroda olacağı bildirildi. Avcı'nın geldikten sonra ekibini açıklayacağı öğrenildi.

YİNE 9. HAFTA YİNE DEĞİŞİM

2020-2021 sezonuna Newton ile start veren Trabzonspor, ilk 7 haftada sadece 5 puan toplayabilmişti. İngiliz teknik adamı gönderip, 1 maçlığına geçici olarak takımı İhsan Derelioğlu'na emanet eden bordo-mavililerde, 9. haftadaki Erzurum maçına Abdullah Avcı çıkmıştı. Avcı, ikinci döneminde de yine 9. haftada kulübedeki yerini alacak.

7 AY SONRA DÖNÜYOR

Tecrübeli çalıştırıcıyla ilk dönemini 71 puanla 4. sırada bitiren Trabzonspor, sonraki yıl tarihi şampiyonluğa ulaşmıştı. 2022-23 sezonunda işler istenildiği gibi gitmezken, olağanüstü kongre kararının ardından Abdullah Avcı görevi bırakmıştı. Avcı, 7 ay aradan sonra bu kez 'şampiyon hoca' apoletiyle göreve başlayacak.

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