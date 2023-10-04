Şanssız Kourbelis

Bjelica, Batista Mendy'nin Siltaş Yapı Pendikspor maçında kırmızı kart görmesi üzerine "6 numarada Berat ve Mendy oynuyor. Mendy'nin kırmızı kartıyla birlikte Kourbelis şans bulacak" demişti. Ancak Yunan ön libero da antrenmanda sakatlandı.

PETKOVIC PARLIYOR

BORDO mavililer, çok uzun süre Dinamo Zagreb'in forveti Petkovic'in transferi için uğraşmış, ardından Onuachu'yu almıştı. Onuachu tam isabet olduğunu gösterdi, Petkovic de Dinamo Zagreb ile çıktığı 7 maçta 5 gol attı ve 2 de asist yaptı.

Borsa İstanbul'da geçen ayı yüzde 21.3 yükselişle tamamlayan Trabzonspor Sportif Yatırım, eylülde yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Beşiktaş, yüzde 21.1 ile ikinci, Fenerbahçe ise yüzde 3 ile üçüncü sırada yer aldı.