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Trabzonspor'da Hatay maçı hazırlıkları tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor'a misafir olacak Trabzonspor'da maç hazırlıkları noktalandı. Beşiktaş derbisi galibiyeti ile moral kazanan bordo-mavililer galibiyet serisini sürdürmek için sahada olacak. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 15:40
Trabzonspor'da Hatay maçı hazırlıkları tamamlandı

Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk yarım saati basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman pas çalışmalarıyla başladı. Antrenman taktik çalışmalarla sona erdi. Antrenmana tedavileri devam eden Hüseyin Türkmen ve Mislav Orsic ile kas spazmı nedeniyle Larsen katılmadı. Nicolas Pepe ve Joaquin Fernandez ise takımdan ayrı olarak bireysel olarak çalıştı.

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