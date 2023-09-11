Nicolas Pepe Trabzonspor'a rekorla geldi!

Transferde şaha kalkarak ön libero Mendy, forvet Paul Onuachu'yu renklerine bağlayan Trabzonspor, en büyük bombasına da kavuştu: 'Nicolas Pepe.' Karadeniz devinin Arsenal'den aldığı 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu dün gece Trabzon'a geldi, yer yerinden oynadı. Taraftarın büyük bir coşku ve tezahüratlarla karşıladığı Fildişi Sahilli futbolcu, Türkiye'ye bir rekortmen olarak geldi. 2019 yılında 80 milyon euro gibi büyük bir bedelle Lille'den Arsenal'e giden süper yıldız böylece Türkiye'ye gelen ve bonservisine en çok para ödenen futbolcu oldu.

AVRUPA'NIN İLK 3'Ü İÇİNDEYDİ

Aynı zamanda Premier League'in en pahalı 10. transferi olan Nicolas Pepe, önce Arsenal ile sözleşmesini feshetmişti. Böylece Trabzonspor'a bedelsiz gelmiş oldu. Bir zamanlar Avrupa'nın en iyi 3 futbolcusu arasında gösterilen ve Afrika'nın da en pahalıları listesinde zirveye kurulan 1.83 boyundaki oyuncunun gelmesi transfer piyasasını salladı. Pepe; hızı, ayak hareketleri ve soğukkanlılığıyla dikkat çeken biri. Böyle klas bir futbolcunun gelmesi bordo- mavili taraftarları son derece mutlu etmiş gözüküyor. Teknik direktör Bjelica da Pepe'nin önemli katkılar sağlayacağından emin.

1 YILLIK ÜCRETİ: 3 MİLYON 350 BİN EURO

Bordo-mavililer, Pepe'nin 1 yıllık imza attığını duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada, "Pepe ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Futbolcuya 2023- 24 sezonu için 1 milyon 750 bin euro garanti ücret ve 1 milyon 600 bin euro imza ücreti ödenecektir" denildi.