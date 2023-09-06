TRANSFER HABERİ: Yeniden Onuachu! Trabzonspor'dan opsiyonlu teklif

Mutlaka bir forvet transferi gerçekleştirmek isteyen Trabzonspor, tanıdık bir isme yöneldi: Paul Onuachu. Geçtiğimiz ay da gündeme gelen 29 yaşındaki golcü için bordo-mavili kulüp yeniden devrede. İngiliz basını, Championship ekiplerinden Southampton'da forma giyen yıldız futbolcu için Trabzonspor'un satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığını yazdı. 2.01 boyundaki forvet için pazarlıkların sürdüğü dile getirildi. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Nijeryalı oyuncu için Karadeniz devinin ısrarlı olduğu belirtildi

Nijerya Milli Takım formasını 19 kez giyen Onuachu, 3 gol attı. Kulüp kariyerinde 341 karşılaşmada görev yaparken, 164 kez fileleri sarstı, 34 gol pası verdi.