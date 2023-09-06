Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ: Yeniden Onuachu! Trabzonspor'dan opsiyonlu teklif

TRANSFER HABERİ: Yeniden Onuachu! Trabzonspor'dan opsiyonlu teklif

Son dakika spor haberi: Trabzonspor, Southampton’un 29 yaşındaki forveti Paul Onuach için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Nijeryalı futbolcu için kıran kırana pazarlıklar sürüyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ: Yeniden Onuachu! Trabzonspor'dan opsiyonlu teklif

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Mutlaka bir forvet transferi gerçekleştirmek isteyen Trabzonspor, tanıdık bir isme yöneldi: Paul Onuachu. Geçtiğimiz ay da gündeme gelen 29 yaşındaki golcü için bordo-mavili kulüp yeniden devrede. İngiliz basını, Championship ekiplerinden Southampton'da forma giyen yıldız futbolcu için Trabzonspor'un satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığını yazdı. 2.01 boyundaki forvet için pazarlıkların sürdüğü dile getirildi. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Nijeryalı oyuncu için Karadeniz devinin ısrarlı olduğu belirtildi

Nijerya Milli Takım formasını 19 kez giyen Onuachu, 3 gol attı. Kulüp kariyerinde 341 karşılaşmada görev yaparken, 164 kez fileleri sarstı, 34 gol pası verdi.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'ın yıldızı rakibe imza atıyor! Kimse bu transferi beklemiyordu...
İstanbul'da kuvvetli sağanak sonrası sel! Valilik son durumu paylaştı: 2 kişi hayatını kaybetti! Bin 754 ev ve işyeri etkilendi
O menajerden Fenerbahçe'ye flaş öneri!
F.Bahçe taraftarını heyecanlandıran isim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına transferde mutlu sona ulaştı!
Trabzonspor'un yeni transferi şehre geldi!
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 6 EYLÜL | Duygularınızı kenara bırakıp mantığınızla hareket edin!
İSTANBUL'DA YAĞIŞ DEVAM EDECEK Mİ? | Meteoroloji o ilçeleri uyardı! - İstanbul hava durumu 6 Eylül 2023
Deprem son dakika 6 Eylül 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Romain Saiss sürprizi! İşte yeni takımı Romain Saiss sürprizi! İşte yeni takımı 00:15
Romain Saiss sürprizi! İşte yeni takımı Romain Saiss sürprizi! İşte yeni takımı 00:14
G.Saray'dan Ndombele için özel video! G.Saray'dan Ndombele için özel video! 23:31
G.Saray'dan Süper Lig ekibine takas teklifi! G.Saray'dan Süper Lig ekibine takas teklifi! 23:30
G.Saray'dan Ndombele için özel video! G.Saray'dan Ndombele için özel video! 23:29
G.Saray'da yönetimi endişelendiren maaş detayı! G.Saray'da yönetimi endişelendiren maaş detayı! 23:15
Daha Eski
Trabzonspor'un yeni transferi şehre geldi! Trabzonspor'un yeni transferi şehre geldi! 23:12
F.Bahçe taraftarını heyecanlandıran isim! F.Bahçe taraftarını heyecanlandıran isim! 22:55
Trabzonspor'un yeni transferi şehre geldi! Trabzonspor'un yeni transferi şehre geldi! 22:48
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! 22:43
Filenin Efeleri gruptan çıktı! Filenin Efeleri gruptan çıktı! 22:43
G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı! G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı! 22:43