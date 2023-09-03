Haberler Trabzonspor Alzate tapusuyla Andy Zeqiri kiralık

Alzate tapusuyla Andy Zeqiri kiralık

Brighton'ın iki yıldız ismi için Fırtına atakta. Orta sahaya Alzate forvete de Zeqiri ismi düşünülüyor. İngiliz ekibiyle temaslar süratli şekilde ilerliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 06:50
Alzate tapusuyla Andy Zeqiri kiralık

Avrupa'nın majör liglerinde transfer dönemi kapandıktan sonra Trabzonspor atağa kalktı. Bordo-mavililerin hedefinde Brighton'ın iki yıldızı var. Orta saha için düşünülen isim Stefan Alzate. Oyuncunun kontratı sezon sonu bitiyor. 24 yaşındaki merkez orta saha, bu mevki haricinde forvet arkası ve ön libero pozisyonlarında da görev yapabiliyor. 146 karşılaşmada 13 defa fileleri havalandırdı. 14 de asist yaptı. Brighton'dan istenen ikinci isim ise Andy Zeqiri. 24 yaşındaki forvet oyuncusunun kontratı da sezon sonu tamamlanıyor. 245 maçta 81 gol attı. 19 da asisti var. Trabzonspor iki oyuncu için İngiliz ekibine 4 milyon euro'luk bir paket teklif sunacak. Bonuslarla bu rakam 5 milyon euro seviyesine yükselecek. Kabul görmesi bekleniyor.

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