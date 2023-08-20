Siopis’e tepki bitmiyor

Trabzonsporlu taraftarların Championship ekibi Cardiff City ile anlaşan Sİopis'e tepkisi devam ediyor. Bordo mavili taraftarlar sosyal medyada Yunan oyuncuya öfkelerini dile getiriyor. Giderken kulübe para kazandırmadığı yönünde eleştirilen tecrübeli futbolcu için "Saha içinde ortaya koyduğu mücadeleyle ayrılık sürecindeki mücadelesi paralel olmadı", "Yine sevdiğimiz birinden beklemediğimiz darbe yedik", "Vur bir de sen vur" yorumları yaptılar.
Trabzonsporlu taraftarların Championship ekibi Cardiff City ile anlaşan Sİopis'e tepkisi devam ediyor. Bordo mavili taraftarlar sosyal medyada Yunan oyuncuya öfkelerini dile getiriyor. Giderken kulübe para kazandırmadığı yönünde eleştirilen tecrübeli futbolcu için "Saha içinde ortaya koyduğu mücadeleyle ayrılık sürecindeki mücadelesi paralel olmadı", "Yine sevdiğimiz birinden beklemediğimiz darbe yedik", "Vur bir de sen vur" yorumları yaptılar.