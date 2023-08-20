Haberler Trabzonspor Siopis’e tepki bitmiyor

Siopis’e tepki bitmiyor

Trabzonsporlu taraftarların Championship ekibi Cardiff City ile anlaşan Sİopis'e tepkisi devam ediyor. Bordo mavili taraftarlar sosyal medyada Yunan oyuncuya öfkelerini dile getiriyor. Giderken kulübe para kazandırmadığı yönünde eleştirilen tecrübeli futbolcu için "Saha içinde ortaya koyduğu mücadeleyle ayrılık sürecindeki mücadelesi paralel olmadı", "Yine sevdiğimiz birinden beklemediğimiz darbe yedik", "Vur bir de sen vur" yorumları yaptılar.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 06:50
Siopis’e tepki bitmiyor
Trabzonsporlu taraftarların Championship ekibi Cardiff City ile anlaşan Sİopis'e tepkisi devam ediyor. Bordo mavili taraftarlar sosyal medyada Yunan oyuncuya öfkelerini dile getiriyor. Giderken kulübe para kazandırmadığı yönünde eleştirilen tecrübeli futbolcu için "Saha içinde ortaya koyduğu mücadeleyle ayrılık sürecindeki mücadelesi paralel olmadı", "Yine sevdiğimiz birinden beklemediğimiz darbe yedik", "Vur bir de sen vur" yorumları yaptılar.
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