Haberler Trabzonspor Dev bayrak açtılar

Dev bayrak açtılar

Galatasaray maçına giden Trabzonspor taraftarları İstanbul girişinde dev Türk Bayrağı açtı. Önemli mücadelede takımın yanında olmak için yola koyulan bordo mavililer yine farkını gösterdi. Rota Akçaabatlılar Taraftar Derneği, maçı izlemek için Trabzon'dan İstanbul'a gitti. Bordo mavili taraftarlar İstanbul İl sınırında yol kenarında 12 metrelik dev Türk Bayrağı açtı. Bu anı fotoğraf ile ölümsüzleştiren taraftarlar daha sonra yollarına devam etti. Görüntüler sosyal medyada da binlerece beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 06:50
Dev bayrak açtılar
Galatasaray maçına giden Trabzonspor taraftarları İstanbul girişinde dev Türk Bayrağı açtı. Önemli mücadelede takımın yanında olmak için yola koyulan bordo mavililer yine farkını gösterdi. Rota Akçaabatlılar Taraftar Derneği, maçı izlemek için Trabzon'dan İstanbul'a gitti. Bordo mavili taraftarlar İstanbul İl sınırında yol kenarında 12 metrelik dev Türk Bayrağı açtı. Bu anı fotoğraf ile ölümsüzleştiren taraftarlar daha sonra yollarına devam etti. Görüntüler sosyal medyada da binlerece beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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