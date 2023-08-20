Dev bayrak açtılar

Galatasaray maçına giden Trabzonspor taraftarları İstanbul girişinde dev Türk Bayrağı açtı. Önemli mücadelede takımın yanında olmak için yola koyulan bordo mavililer yine farkını gösterdi. Rota Akçaabatlılar Taraftar Derneği, maçı izlemek için Trabzon'dan İstanbul'a gitti. Bordo mavili taraftarlar İstanbul İl sınırında yol kenarında 12 metrelik dev Türk Bayrağı açtı. Bu anı fotoğraf ile ölümsüzleştiren taraftarlar daha sonra yollarına devam etti. Görüntüler sosyal medyada da binlerece beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Galatasaraymaçına giden Trabzonspor taraftarları İstanbul girişinde dev Türk Bayrağı açtı. Önemli mücadelede takımın yanında olmak için yola koyulan bordo mavililer yine farkını gösterdi. Rota Akçaabatlılar Taraftar Derneği, maçı izlemek için Trabzon'dan İstanbul'a gitti. Bordo mavili taraftarlar İstanbul İl sınırında yol kenarında 12 metrelik dev Türk Bayrağı açtı. Bu anı fotoğraf ile ölümsüzleştiren taraftarlar daha sonra yollarına devam etti. Görüntüler sosyal medyada da binlerece beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.