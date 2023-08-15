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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da gündem yeniden Kampl!

Trabzonspor, daha önce de istediği ama alamadığı Leipzig’in 32 yaşındaki Sloven orta sahası için yeniden devrede. Şartlar bu kez biraz daha kolaylaşmış gözüküyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da gündem yeniden Kampl!

Bordo-mavili takımdaki orta saha eksikliği 1-0 kazanılan Antalyaspor maçında da net şekilde görülürken, yönetim bir an önce Nenad Bjelica'nın talep ettiği bölgelere transfer yapmak istiyor. Özellikle merkeze nokta atışı ve takım kalitesini artıracak takviye şart gözüküyor. Karadeniz devi, yaz döneminin başında gündeme gelen ancak o süreçte transferinde mesafe kat edemediği Kevin Kampl için yeniden devrede. Bu kez daha ciddi şekilde nabız yoklaması yapan Fırtına, 32 yaşındaki yıldızı takıma kazandırmak istiyor. Alman ekibiyle 1 yıl kontratı kalan Kampl, geçen sezon rotasyon oyuncusu rolündeydi. Bundesliga'daki 30 maçta 1.336 dakika görev alan Sloven futbolcu, 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

Oynaması daha zor

Bu yaz transferde ciddi rakamlara oyuncu satışı yapan Leipzig, orta alana 2 takviye gerçekleştirdi. Kampl'ın bu yıl alacağı sürenin daha da azalması bekleniyor. Yıldız orta sahanın kariyeri ve istikrarı nedeniyle olası ayrılık sürecinde taliplerinin artması sürpriz olmaz. Ancak bordo mavililer oyuncu için tüm şartları zorluyor.

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