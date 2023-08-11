Haberler Trabzonspor Süper Lig'de perdeyi Fırtına açıyor! İşte Bjelica'nn Antalyaspor maçı 11'i

Süper Lig'de perdeyi Fırtına açıyor! İşte Bjelica'nn Antalyaspor maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezon Trabzonspor - Antalyaspor maçıyla başlıyor. Nenad Bjelica’yla yeni bir hikaye yazmak isteyen bordo-mavililer, 21.00’de sahneye çıkıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 06:50
Süper Lig'de perdeyi Fırtına açıyor! İşte Bjelica'nn Antalyaspor maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'de uzun süren hasret sona eriyor. 2023- 2024 sezonu Trabzonspor ile Antalyaspor arasındaki maçla başlıyor. Papara Park'ta saat 21.00'de ilk düdüğün çalacağı karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Son resmi maçına 65 gün önce Başakşehir karşısında çıkan ve geçen sezonu 57 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yeni sezonun ilk karşılaşmasında saha ve seyirci avantajını kullanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Fırtına'da yeni transferlerden Orsic ve Fernandez'in yanı sıra Hüseyin Türkmen ve Siopis sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Kourbelis, Benkovic, Teklic, Göktan Gürpüz ile Mehmet Can Aydın'ın ise kadroda yer alması bekleniyor. Trabzonspor, taraftarların büyük ilgi göstermesi beklenen karşılaşmayı kazanarak lige iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

GENÇLERE GÜN DOĞDU

Bordo-mavili takımın son transferlerinden Tonio Teklic ve Mehmet Can Aydın'ın yanı sıra, Nenad Bjelica'nın yeni sezon kadrosuna dahil ettiği altyapı oyuncularından Ali Şahin Yılmaz ile genç Arif Boşluk'un yedekte başlaması ihtimal dahilinde bulunuyor.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Trezeguet, Gomez.

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Erdal, Kaluzinski, Erdoğan, Fredy, Larsson, Buksa.

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