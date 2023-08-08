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TRANSFER HABERİ | Trabzonspor Glen Kamara için Avrupa ekipleriyle kapışıyor!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Rangers'ın yıldız ismi Glen Kamara ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Oyuncuya Avrupa'dan pek çok takımın talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ | Trabzonspor Glen Kamara için Avrupa ekipleriyle kapışıyor!

Başarılı bir sezon geçirmek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Fırtına ile ilgili bir iddia da İngiliz basınından geldi. Takvim'in, İngiliz basınından derlediği habere göre Mislav Orsic'i Southampton'dan kadrosuna katan Trabzonspor'un, şimdi de bir başka futbolcu için İngiliz ekipleriyle yarıştığı aktarıldı.

HEDEF İSİM KAMARA

İskoçya'nın köklü kulüplerinden Rangers'ta forma giyen ve takımdan ayrılmanın yollarını ayıran orta saha oyuncusu Glen Kamara'nın adı Trabzonspor ile son günlerde sıkça anılıyor. İngilizler, Leeds United'ın yanı sıra Lyon, Borussia Mönchengladbach, ve Kopenhag kulüplerinin yarış halinde olduğunu, Kamara'nın bonservis bedelinin ise 5 milyon Euro olarak belirlendiğini duyurdu.

ALTYAPISINDA ADA VAR

Sierra Leaone'nin yanı sıra Finlandiya vatandaşı da olan 27 yaşındaki futbolcu İngiliz ekibi Arsenal'in altyapısında eğitim almıştı. Bir dönem Colchester United'da da görev alan Camara, Dundee FC sonrasında Glasgow Rangers'a katılmıştı. Kulübü ile 2025 yılına kadar kontratı bulunan Kamara, 2022 yılında 7.5 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşmıştı. Futbolcu kariyerinde 320 maçta oynarken 11 gol, 20 asistlik performans sergiledi.

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