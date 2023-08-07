Erdem’den bilgi aldı

Bjelica, bu yıl kadrosu yeniden yapılanan Trabzonspor Akademisi yöneticileriyle de özel görüşme yaptı. Akademi yönetimi ve teknik ekibiyle Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplantı yapan Hırvat hoca, Gençlik Geliştirme Direktörü İlker Erdem'den altyapıdaki mevcut durum ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Bjelica, bu yıl kadrosu yeniden yapılanan Trabzonspor Akademisi yöneticileriyle de özel görüşme yaptı. Akademi yönetimi ve teknik ekibiyle Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplantı yapan Hırvat hoca, Gençlik Geliştirme Direktörü İlker Erdem'den altyapıdaki mevcut durum ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.