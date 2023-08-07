Haberler Trabzonspor Erdem’den bilgi aldı

Erdem’den bilgi aldı

Bjelica, bu yıl kadrosu yeniden yapılanan Trabzonspor Akademisi yöneticileriyle de özel görüşme yaptı. Akademi yönetimi ve teknik ekibiyle Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplantı yapan Hırvat hoca, Gençlik Geliştirme Direktörü İlker Erdem'den altyapıdaki mevcut durum ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Erdem’den bilgi aldı
Bjelica, bu yıl kadrosu yeniden yapılanan Trabzonspor Akademisi yöneticileriyle de özel görüşme yaptı. Akademi yönetimi ve teknik ekibiyle Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplantı yapan Hırvat hoca, Gençlik Geliştirme Direktörü İlker Erdem'den altyapıdaki mevcut durum ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
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