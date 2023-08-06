Trabzonspor tüm kulüpleri geçti

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan uzun zamandır boş olan stat sponsorluğu için anlaşmaları tamamladı. Önümüzdeki hafta Trabzon'da düzenlenecek tanıtım ile kamuoyuna resmen duyurulacak olan stadyum sponsorluğu anlaşması 5 yıllık olacak ve kulüp bu anlaşmadan 1 milyar 500 milyon TL kazanacak. Bu rakam bir rekor olarak da kayıtlara geçti. Paranın tamamını kulübün geçmiş döneme ait borçlarının özellikle de Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmaya ait borçların kapatılmasında kullanacak olan bordo-mavili yönetim, Türk futbol tarihinin de en önemli anlaşmalarından birisine imza attı.

BÜYÜK BİR TÖRENLE DUYURULACAK

Fenerbahçe'nin yılda 242 milyon TL, Galatasaray'ın ise 213 milyon TL kazandığı stat isim sponsorluğu anlaşmalarından Trabzonspor kasasına yılda 300 milyon TL koyarak tüm kulüpleri geride bıraktı. Söz konusu anlaşma önümüzdeki hafta düzenlenecek büyük bir lansmanla duyurulacak. Sponsorluk konusunda Başkan Ertuğrul Doğan'dan uzun süredir müjdeli haber bekleyen bordo-mavili taraftarlar da stadın yeni isminin açıklanmasını heyecan ve merakla bekliyor.

DOĞAN SÖZÜNÜ TUTTU

2022'de süresinin dolmasından bu yana stat isim sponsoru boşta bulunuyordu. Olağanüstü kongrede stada sponsor bulunacağı vaadinde bulunan Başkan Ertuğrul Doğan geçtiğimiz haftalarda sponsorluk konusunun gecikmesi hakkında, döviz kurunun hızlı yükselişi ve ödenecek kur bazında görüşmelerin sürdüğünü söylemişti.

İLK SPONSOR USTA'YDI

18 Aralık 2016'da tamamlanarak görkemli şekilde açılan stadyumun ilk isim sponsoru, o dönemde başkanlık yapan Muharrem Usta'nın şirketleri olmuştu. 2017 yılının Ağustos ayında yapılan 5 yıl süreli anlaşmayla KDV dahil olmak üzere 29 milyon 500 bin euro gelir elde edilmişti.