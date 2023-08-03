Tek teselli genç Ali Şahin

Yeni stoperlerin sakatlıkları moralleri bozsa da altyapıdan çıkan Ali Şahin Yılmaz'ın performansı umut veriyor. U19 Milli Takımımız'ın da kaptanı olan 2004 doğumlu Şahin, Slovenya kampında kendisine verilen şansı iyi değerlendirmişti. Bjelica, Benkovic'in yerine AEK maçında oyuna dahil olan genç savunmacıdan çok memnun olduğunu söyledi.
Yeni stoperlerin sakatlıkları moralleri bozsa da altyapıdan çıkan Ali Şahin Yılmaz'ın performansı umut veriyor. U19 Milli Takımımız'ın da kaptanı olan 2004 doğumlu Şahin, Slovenya kampında kendisine verilen şansı iyi değerlendirmişti. Bjelica, Benkovic'in yerine AEK maçında oyuna dahil olan genç savunmacıdan çok memnun olduğunu söyledi.