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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Mehmet Can Aydın'ı KAP'a bildirdi

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, Schalke 04'ten Mehmet Can Aydın'ı satın alma opsiyonuyla kiraladığını KAP'a bildirdi. Oyuncunun kiralama bedeli ile satın alma opsiyonunun ne kadar olduğu da açıklandı. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 16:08 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 16:50
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Mehmet Can Aydın'ı KAP'a bildirdi

Trabzonspor Kulübü, Alman ekibi Schalke 04'ten Mehmet Can Aydın'ı kiralık olarak 1 yıllığına renklerine bağladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, futbolcunun transferi konusunda Schalke 04 ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Anlaşmaya göre, FC Schalke 04'e kiralama bedeli olarak iki taksit halinde 350 bin avro ödeneceği vurgulanan açıklamada, "Satın alma opsiyonunun kulübümüz tarafından kullanılması halinde, sözleşme fesih bedeli olarak 3 taksit halinde 1 milyon 400 bin avro ödeme yapılacaktır. Satın alma opsiyonu kullanıldıktan sonra, futbolcunun 31.12.2025 tarihine kadar bir başka kulübe transfer olması durumunda yüzde 17,5, 31.12.2025 tarihinden sonra bir başka kulübe transfer olması durumunda yüzde 10 satış payı, iş bu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra FC Schalke 04'e ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Anlaşmaya göre futbolcuya 2023-2024 futbol sezonu için 8 milyon 100 bin lira garanti ücret ödeneceği aktarılırken, şu bilgiler paylaşıldı:

"Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya, 2024-2025 futbol sezonu için 18 milyon lira, 2025-2026 futbol sezonu için 20 milyon 250 bin lira garanti ücret ödenecektir. Futbolcunun 2024-2025 ve 2025-2026 futbol sezonlarında toplam 40 resmi müsabakada yer alması halinde sözleşme 1 yıl uzayacak ve futbolcuya 2026-2027 futbol sezonunda 21 milyon 750 bin lira garanti ücret ödenecektir. Futbolcunun kulübümüze kesin transferinin gerçekleşmesi sonrasında 10 milyon avro karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır. Ayrıca, futbolcunun kulübümüze kesin transferinin gerçekleşmesi sonrasında bir başka kulübe 6 milyon avro veya üstü bir bedelle transfer olması halinde, elde edilecek transfer bedelinden, Schalke 04'e ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 5'i futbolcuya ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır."

Öte yandan futbolcunu sağlık kontrolünden geçtiği de bildirildi.

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