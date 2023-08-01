Haberler Kimdir Mehmet Can Aydın kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Mehmet Can Aydın kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan yıldız futbolcu Mehmet Can Aydın'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarındaMehmet Can Aydın ile ilgili araştırma yapanlar, Mehmet Can Aydın kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Mehmet Can Aydın kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 16:50 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 17:10
Mehmet Can Aydın kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Mehmet Can Aydın'ın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, yıldız futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Mehmet Can Aydın kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

MEHMET CAN AYDIN KİMDİR?

Mehmet Can Aydın, 9 Şubat 2002 yılıda Würselen, Almanya'da dünyaya gelmiştir. Sağ bek olarak görev yapmaktadır. Trabzonspor'a yeni transfer olan Mehmet Can Aydın, 180 cm boyundadır. VfL Übach-Boscheln'de futbola başlamıştır. Schalke ve Mönchengladbach gibi ekiplerde de oynamıştır. 130 maçta 12 gol 8 asist üretmiştir.

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