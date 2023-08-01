TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Bjelica'nın eski öğrencisi geliyor! Yıldız golcü için geri sayım

Trabzonspor, forvet listesinin 1. sırasında yer alan Petkovic transferinde artık son virajda... Teknik direktör Nenad Bjelica'nın Dinamo Zagreb'ten eski öğrencisi olan golcü, haftalar önce bordo-mavililerin teklifine olumlu yanıt vermişti. Bjelica faktörü nedeniyle oyuncu cephesinde herhangi bir sorun bulunmuyor. Uzun süredir transfer sürecini yavaşlatan Dinamo Zagreb'in ise artık çok fazla zamanı kalmadı. Hırvat ekibi, 25 Temmuz ve 2 Ağustos tarihlerinde Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Astana ile oynayacağı maçların sonrasını işaret etmişti.

AYRILMASI KESİN

Evindeki karşılaşmayı 4-0 kazanan Dinamo Zagreb, turun kapısını tam anlamıyla araladı ve yarın rövanşa çıkacak. Bordo-mavililer, hafta içinde Zagreb temsilcisiyle tekrar temasa geçip, artık bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Kulübüyle 1 yıl kontratı kalan ve ayrılık kararı kesin olan 28 yaşındaki yıldız için Dinamo Zagreb daha önce 4 milyon euro'dan kapıyı açsa da bu rakamda indirime gitmeleri yüksek ihtimal. Fırtına en fazla 2.5-3 milyon euro seviyesinde bir rakama transferi sonuçlandırmak istiyor. Bu hafta içinde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

ÜST TURDA NELER OLACAK?

Devler Ligi'nde 3. tur karşılaşmaları 8-9 Ağustos ve 15-16 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Eğer Dinamo Zagreb burada da tur atlarsa, gruplar öncesi Play- Off'a kalacak. Trabzonspor, Trendyol Süper Lig başlamadan Bruno Petkovic'i artık renklerine bağlamayı hedefliyor. Kulüpler arasındaki bu haftaki görüşme oldukça kritik.

145 GOLE ETKİ ETTİ

Bjelica'nın heyecanla beklediği Petkovic bugüne kadar 347 karşılaşmaya çıktı. 64'ü Dinamo Zagreb forması altında olmak üzere rakip ağları 86 defa sarstı. Yine 47'si Hırvat ekibinde olmak üzere 59 da asist yaptı. Toplamda 145 gole direkt etkisi oldu. Milli forma altında ise 32 maçta 9 golü var.

RAKİPLERİ YIPRATIR

Petkovic, 1.93 boyuyla rakip savunmalar için yıpratıcı bir isim. Özellikle hava toplarında çok etkili. Yanındaki oyunculara hücum anlamında faydası yüksek. Bjelica da onun bu yeteneklerinden faydalanmayı planlıyor.