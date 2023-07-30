TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına'da 2 yıldız için geri sayım başladı!

Transferin hızlı takımı Trabzonspor 7 oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Kısa bir ara veren bordo-mavililer yeniden hareketli günler geçiriyor. Sezonun başlamasına kısa bir süre kala gaza basan Fırtına, Schalke'den kiralanan Mehmet Can Aydın'ın yanı sıra Danimarka'nın Lyngby takımında forma giyen Tochi Chukwuani'nin transferlerini kısa sürede imza ile sonuçlandıracak. Teknik direktör Nenad Bjelica hasretle, Philip Zinckernagel ile Bruno Petkovic'in gelmesini bekliyor.

ELEMEDEN SONRA

Olympiakos'tan izin alarak Philip Zinckernagel ile anlaşmaya varan bordo-mavililer, yaptıkları satın alma opsiyonuyla kiralama teklifine kısa süre içerisinde cevap bekliyor. Yunan ekibinin de kadro dışında bıraktığı oyuncusu için gelen teklifi değerlendireceği kaydedildi. Transferin gözde ismi Bruno Petkovic için ise Dinamo Zagreb, yapılan resmi teklife 3 Ağustos tarihinde cevap verecek. Hırvat ekibi, Astana ile oynanacak olan Devler Ligi eleme maçının ardından Trabzonspor' cevap verecek.

KRANJ'DA YAKIN TEMAS

Trabzonspor ile Dinamo Zagreb, Slovenya'da aynı otelde kamp yapmışlardı. Öyle ki iki takım yan yana idman sahalarında çalışmışlardı. Kranj'daki çalışmalarda sık sık Bruno Petkovic ve menajeri ile temas kurmuşlardı. İdareciler de Hırvat yöneticilerle pazarlıklar yaptılar.

7 İSİM İMZAYI ATTI

Karadeniz ekibi 4 yeni oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor. Şu ana kadar Onuralp Çevikkan, Joaquin Fernandez, Filip Benkovic, Dimitrios Kourbelis, Tonio Teklic, Göktan Gürpüz ve Mislav Orsic'i renklerine bağladı.

YENİ POGBA DENİYOR

Bordo-mavili ekibin kadrosuna katmayı düşündüğü Tochi Chukwuani'nin oyun tarzı Fransızların yıldızı Paul Pogba'ya benzetiliyor. Fiziksel özellikleriyle de Pogba'yı andıran Chukwuani henüz 20 yaşında.