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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan sürpriz hamle! Sörloth derken...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor, rotayı Almanya'ya çevirdi. Eski forveti Alexander Sörloth'un kapısını çalan bordo-mavililer aynı takımdan başka bir golcü için daha nabız yokladı. İşte detaylar... (TS spora haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 10:09
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan sürpriz hamle! Sörloth derken...

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da golcü takviyesi için yoğun mesai harcanıyor.

Bruno Petkovic için temaslarını sürdüren bordo-mavililerde iki isim daha gündeme geldi.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; kısa süre önce eski golcüsü Sörloth'un hala Real Sociedad'a dönmemesini fırsat bilen Fırtına, Leipzig 'in kapısını çaldı. Alman ekibinden umduğu cevabı alamayan yönetim, aynı takımdan başka bir golcü için daha hamle yaptı.

Yussuf Poulsen'in durumunu soran bordo-mavililer, Danimarkalı golcü için görüşme talep etti ve ilk temas kuruldu.

Oyuncu ilk hedefinin İngiltere olduğunu söyledi. Ancak Championship'e düşen Leeds United dışında bir teklif olmaması umut oldu. Trabzonspor şu anda Poulsen ile Leeds'in görüşmesini bekliyor. Görüşmeden çıkacak sonuca göre teklif yapılacak.

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