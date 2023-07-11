TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da Marc Bartra ile yollar ayrıldı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bordo mavililerde son olarak İspanyol stoper Marc Bartra ile yollar ayrıldı.

Trabzonspor 1 milyon euro karşılığında oyuncunun sözleşmesini feshetti.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Trabzonspor da İspanyol oyuncuyla yollarını ayırdığını resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Marc Bartra Aregall ile Kulübümüz arasındaki 15.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.