TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Dimitrios Pelkas sürprizi!

Karadeniz temsilcisi transfer çalışmalarını sürdürürken menajerlerden de öneriler gelmeye devam ediyor. Geçen sezonu Hull City'de kiralık olarak geçiren Dimitrios Pelkas kontratı sona erdikten sonra Fenerbahçe'ye dönmüştü. Ancak Kanarya opsiyonu kullanmadığı için sözleşmesi sona erdi. 29 yaşındaki futbolcu menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi. Bordo- mavili kulüp bu öneriyi şimdilik beklemeye almış durumda. Takımda Anastasios Bakasetas, Manolas Siopis ve yeni transfer Dimitrios Kourbelis var. Pelkas'a onay çıkması halinde takımdaki 4. Yunan futbolcu olacak. Karadeniz temsilcisi şu anda daha arzu edilen adaylarla görüşmelerini sürdürüyor. Bir sonuç çıkmazsa Pelkas ile temas kurulacak.