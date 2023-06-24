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TRANSFER HABERİ | Trabzonspor Philip Zinckernagel için pusuda!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Danimarkalı 10 numara Philip Zinckernagel ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak oyuncunun kulübü Olimpiakos'un yeni teknik direktörü Martinez'in futbolcunun takımdaki durumu hakkında vereceği karar bordo mavili camia tarafından merakla takip ediliyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ | Trabzonspor Philip Zinckernagel için pusuda!

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak adına çalışmalarına devam eden Trabzonspor'un peşinde olduğu oyunculardan biri Olimpiakos takımının Danimarkalı 10 numarası Philip Zinckernagel. Geride kalan sezon Belçika ekibi Standard Liege'de kiralık forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, Olimpiakos'a döndü.

Yunan ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Zinckernagel için Trabzonspor kiralama teklifinde bulunmuştu. Bjelica'nın da çok istediği Zinckernagel için istediği yanıtı alamamıştı. Olimpiakos'ta yaşanan teknik direktör değişikliği sonrası göreve Diego Martinez geldi. Martinez geçen sezon Belçika liginde 24 maçta 9 gol 2 asistlik performans gösteren Zinckernagel için "Gelen teklifler var ama onun gidip gitmeyeceğine hazırlık kampında karar vereceğim" dedi. Karadeniz devinin yönetimi bu oyuncu için pusuya yattı.

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