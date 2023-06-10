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Mourinho Trabzonspor'un yıldızını istiyor!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: İtalyan gazeteci Di Marzio, Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'la ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Ünlü gazeteci, Fırtına'nın 27 yaşındaki eldivene Serie A devi Roma'nın talip olduğunu yazdı. Roma teknik direktörü Jose Mourinho'nun, Uğurcan'ı çok istediği öne sürüldü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
Mourinho Trabzonspor'un yıldızını istiyor!

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır için İtalya medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Roma gelecek sezon için kaleci arayışlarına başlarken, Uğurcan Çakır'ı listesinin başına aldı. İtalyan devinin teknik direktörü Jose Mourinho'nun, 27 yaşındaki eldiveni çok istediği belirtiliyor. Bu nedenle Serie A ekibinin yakın bir zamanda Karadeniz devinin kapısını çalacağı öne sürülüyor. Trabzonspor altyapısında yetişen 1.91 boyundaki yıldızın sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Milli file bekçisinin güncel piyasa değeri 12 milyon euro. Uğurcan'ı Galatasaray'ın da istediği dile getiriliyordu.

ÇAKIR'IN PERFORMANSI
Bu sezon Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda 44 maça çıkan Uğurcan Çakır, 62 gole engel olamadı. 27 yaşındaki file bekçisi 18 maçta da kalesini gole kapadı.

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