Mourinho Trabzonspor'un yıldızını istiyor!

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır için İtalya medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Roma gelecek sezon için kaleci arayışlarına başlarken, Uğurcan Çakır'ı listesinin başına aldı. İtalyan devinin teknik direktörü Jose Mourinho'nun, 27 yaşındaki eldiveni çok istediği belirtiliyor. Bu nedenle Serie A ekibinin yakın bir zamanda Karadeniz devinin kapısını çalacağı öne sürülüyor. Trabzonspor altyapısında yetişen 1.91 boyundaki yıldızın sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Milli file bekçisinin güncel piyasa değeri 12 milyon euro. Uğurcan'ı Galatasaray'ın da istediği dile getiriliyordu.

ÇAKIR'IN PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda 44 maça çıkan Uğurcan Çakır, 62 gole engel olamadı. 27 yaşındaki file bekçisi 18 maçta da kalesini gole kapadı.