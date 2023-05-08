Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Ankaragücü maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Ankaragücü maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI - Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Ankaragücü'nü konuk edecek. Kritik müsabaka öncesinde tüm detaylar merak ediliyor. Kritik müsabakada Erkan Özdamar düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Ankaragücü maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 18:53 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 18:59
TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Ankaragücü maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Bartra, Eren, Bardhi, Doğucan, Hamsik, Arif, Umut, Gomez

Ankaragücü: Gökhan, Kitsiou, Arda, Atakan, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Taylan, Emre, Zahid, Sowe

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Ankaragücü maçı günü saat 20.00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

ERKAN ÖZDAMAR DÜDÜK ÇALACAK

Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. MKE Ankaragücü, ligde 35 puanla 13. sırada yer alırken, Trabzonspor ise 45 puanla 8. sırada bulunuyor. Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşma, 1-1 bitmişti.

DİĞER
Şeyma-Mohammed Alsaloussi çifti davetlilere para harcatmamıştı! Şeyma Subaşı düğününden yeni fotoğrafları paylaştı!
Yolun sonuna gelindi! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç adliyede! Demet Özdemir'in gönlünü Engin Akyürek'e kaptırdığı iddia edilmişti
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi!
F.Bahçe'de Ali Koç-Jesus zirvesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor - Ankaragücü maçı saat kaçta?
Trabzonspor - Ankaragücü maçı saat kaçta?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
MEB Görevde Yükselme Sınavı ne zaman 2023?
2023 ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta dev transfer operasyonu! 5 takviye birden Beşiktaş'ta dev transfer operasyonu! 5 takviye birden 16:39
1. Lig'de heyecan sürüyor! İşte maç programı 1. Lig'de heyecan sürüyor! İşte maç programı 16:21
Trabzonspor - Ankaragücü maçı saat kaçta? Trabzonspor - Ankaragücü maçı saat kaçta? 16:17
G.Saray - Başakşehir maçı saat kaçta? G.Saray - Başakşehir maçı saat kaçta? 16:02
PSG'de Messi affedildi PSG'de Messi affedildi 15:57
Süper Lig'de yılın transferi! Beşiktaş F.Bahçeli yıldızı istiyor Süper Lig'de yılın transferi! Beşiktaş F.Bahçeli yıldızı istiyor 15:20
Daha Eski
Trabzonspor - Ankaragücü maçı saat kaçta? Trabzonspor - Ankaragücü maçı saat kaçta? 15:13
Real'in yıldızı Rodrygo'ya şok! Evi soyuldu Real'in yıldızı Rodrygo'ya şok! Evi soyuldu 15:03
G.Saray - Başakşehir maçı saat kaçta? G.Saray - Başakşehir maçı saat kaçta? 15:03
F.Bahçe'de Ali Koç-Jesus zirvesi! F.Bahçe'de Ali Koç-Jesus zirvesi! 15:00
Meksikalı boksör Alvarez İngiliz rakibi Ryder'ı yendi! Meksikalı boksör Alvarez İngiliz rakibi Ryder'ı yendi! 14:24
G.Saray transferde gözünü kararttı! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek G.Saray transferde gözünü kararttı! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek 14:11