TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Ankaragücü maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Bartra, Eren, Bardhi, Doğucan, Hamsik, Arif, Umut, Gomez

Ankaragücü: Gökhan, Kitsiou, Arda, Atakan, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Taylan, Emre, Zahid, Sowe

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Ankaragücü maçı günü saat 20.00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

ERKAN ÖZDAMAR DÜDÜK ÇALACAK

Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. MKE Ankaragücü, ligde 35 puanla 13. sırada yer alırken, Trabzonspor ise 45 puanla 8. sırada bulunuyor. Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşma, 1-1 bitmişti.