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Stadyum harekatı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a Şenol Güneş Kompleksi’nin 29 yıllığına kiralanması ile ilgili bir dosya takdim etti. Erdoğan da kendisini Ankara’ya çağırdı...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 06:50
Stadyum harekatı
Trabzonspor'un Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin altında bulunan dükkanları ve araziyi aktif olarak kullanabilmesi veya buraları kiraya verebilmesi için stadyumun yıllık kiralanma sözleşmesinin feshi ve uzun soluklu bir kiralanma anlaşmasının yapılması gerekiyordu. Bu projeyi hayata geçirmek isteyen Başkan Ertuğrul Doğan da Trabzon'a miting gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdi. Başkan Ertuğrul Doğan buradaki görüşmede stadyumun 29 yıllığına kiralanması konusunda hazırlanan geniş kapsamlı bir dosyayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti. Bu görüşme sırasında Başkan Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a forma hediye ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da kendisini dosyanın daha geniş kapsamlı görüşülmesi için külliyeye davet etti.
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