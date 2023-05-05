Stadyum harekatı

Trabzonspor'un Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin altında bulunan dükkanları ve araziyi aktif olarak kullanabilmesi veya buraları kiraya verebilmesi için stadyumun yıllık kiralanma sözleşmesinin feshi ve uzun soluklu bir kiralanma anlaşmasının yapılması gerekiyordu. Bu projeyi hayata geçirmek isteyen Başkan Ertuğrul Doğan da Trabzon'a miting gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdi. Başkan Ertuğrul Doğan buradaki görüşmede stadyumun 29 yıllığına kiralanması konusunda hazırlanan geniş kapsamlı bir dosyayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti. Bu görüşme sırasında Başkan Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a forma hediye ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da kendisini dosyanın daha geniş kapsamlı görüşülmesi için külliyeye davet etti.