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Skoru koruyamıyor

Trabzonspor, Süper Lig’de bu sezon öne geçtiği 6 maçta toplam 15 puan yitirdi Bordo-mavili takım, puan kayıplarının 5’ini deplasmanda, 1’ini ise evinde yaşadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 06:50
Skoru koruyamıyor

Fırtına, bu sezon öne geçtiği 6 karşılaşmada 15 puan kaybetti.

Bordo-mavililer, bu periyotta 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Beşiktaş deplasmanında 70 dakikayı 2-1 önde geçtiği maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Trabzonspor, yine dış sahadaki A.Gücü karşılaşmasında 70. dakikada öne geçse de 2 puan yitirdi. Hatayspor maçında 9. dakikada ilk golü atan Karadeniz devi, 47. ve 50. yediği gollerle 2-1 mağlup oldu. Galatasaray derbisinin başında öne geçti ama 18. ve 53'te yediği gollerle 2-1 kaybetti. Son oynadığı Sivasspor maçında 11. dakikada öne geçmesine rağmen 4-1 yenildi. Trabzonspor, evinde ise Konyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta 14 v e 27 dakikalarda 2-0 öne geçse de beraberlikle yetindi.

Gidişat kötü

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Sivasspor'a 4-1 mağlup olan Trabzonspor, son haftalardaki kötü gidişatını durduramıyor. Ligde 29 maç sonunda 45 puanla 6. sırada yer alan geçen sezonun şampiyonu, 2022-2023'te ise zor günler geçiriyor.

Üç hoca bir puan

Abdullah Avcı'nın veda etmesinin ardından 3 çalıştırıcıya görev veren Fırtına, sonuçları tersine çeviremedi. Ligin son 4 haftasında Orhan Ak, İhsan Derelioğlu ve Bjelica olmak üzere 3 teknik adamın görev yaptığı Trabzon, 1 puan elde edebildi.

İlk maçı kaybetti

Bordo-mavili ekip, takımın başına 2.5 yıllığına getirdiği Bjelica yönetiminde ilk maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 4-1 gibi farklı sonuçla mağlup oldu. Karadeniz devi, son 4 haftada 3 mağlubiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Kupadan elendi

Süper Lig'de hedeflerinin çok uzağında kalan bordo-mavili takım, Orhan Ak'ın görev yaptığı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankaragücü'ne 3-1 yenildi. Böylece bu sezon almayı hedeflediği Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elendi.

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