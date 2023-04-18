Bjelica dönemi

Trabzonspor aradığı teknik direktörü buldu... Abdullah Avcı'nın ayrılması sonrası geçiş sürecini Orhan Ak ve İhsan Derelioğlu ile değerlendiren bordo-mavililerde gündeme birçok isim gelmiş ancak masaya oturulan hocalarla anlaşmaya varılamamıştı. Yönetimin bu süre içerisinde temasta bulunduğu isimlerden birisi olan Nenad Bjelica ile ise prensip anlaşmasına varıldı. Hemen Türkiye'ye davet edilen Bjelica dün gece yarısı İstanbul'a geldi. 6 yabancısıyla birlikte Türkiye'ye gelen 51 yaşındaki Hırvat teknik adam, bugün Başkan Ertuğrul Doğan ile son bir görüşme yapacak ve ardından 1.5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

FUTBOL OFANSİF OLUNCA KEYİF VERİYOR

Bjelıca'nın perşembe günü Demir Grup Sivas ile deplasmanda oynanacak Spor Toto Süper Lig maçında sahada olmasa bile tribünde yer alması planlanıyor. Geçmişte özellikle yetiştirdiği oyuncuların yüksek maliyetlere ulaşması ve scouting konusundaki başarılarıyla dikkat çeken 51 yaşındaki çalıştırıcı, ofansif futbol anlayışını benimsiyor. "Futbol ofansif olunca keyif veriyor" açıklamasını yapan Bjelica, en son çalıştırdığı Osijek'ten 29 Ağustos 2022 tarihinde ayrılmıştı. Oyun felsefesini hücum üzerine kuran tecrübeli çalıştırıcı, son derece disiplinli, hırslı, çalışkan yapısıyla dikkat çekiyor.

Yunus Emre SEL

DINAMO ZAGREB'DE TARİH YAZDI

Bjelica, 20 Ağustos 1971 tarihinde Osijek-Hırvatistan'da doğdu. 2010-13 sezonunda Wolfsberger, 2013- 14'te Austria Wien 2014-15'te Serie B'de Spezia Calcio, 2016- 18'de Lech Poznan, 2018-20'de Dinamo Zagreb ve son olarak 2020-22'de Osijek'i çalıştırdı. Bjelica, 2019-20'de 2.20 puan ortalaması yakalamış ve birçok kulübün dikkatini çekmiştir.

BJELICA'NIN OYUN FELSEFESİ

Nenad Bjelica'nın tercih ettiği formasyon genellikle 4-3-3 ofansif taktik. Hücum futbolunu benimseyen bir anlayışa sahip olan Bjelica, takımlarını hücumda etkili ve organize bir şekilde oynatmayı hedeflemektedir. Hızlı hücumlar, topa sahip olma üstünlüğü ve yüksek pres gibi özellikleri oyun felsefesine dahil etti.

5 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Bjelica, Dinamo Zagreb takımında görev aldığı 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında 2 kez Hırvatistan Ligi şampiyonluğu aldı. 2017-18'de Hırvatistan Kupa şampiyonluğu, WAC St. Andra takımında görev aldığı 2009-10'da Avusturya Ligi şampiyonluğu ve 2011- 12'de Avusturya orta bölge lig şampiyonluğu yaşadı.

F.BAHÇE'Yİ YENMİŞTİ

Hırvat teknik direktör Bjelica, 2018-19'da Fenerbahçe ile Avrupa Ligi D Grubu'nda mücadele eden Dinamo Zagreb'in başındaydı. Takımı, ilk maçta iç sahada Fener'i 4-1 yenmiş, İstanbul'dan da 0-0'lık beraberlik çıkarmış ve grubu yenilgisiz lider olarak tamamlamıştı.

ALİ KOÇ 3 KEZ GÖRÜŞTÜ

Hırvat teknik direktör Bjelica, daha önce F.Bahçe'nin gündeminde yer alan isimdi. Bjelica 2020 yılındaki bir röportajında, Ali Koç ile 3 kez görüştüklerini ancak anlaşma sağlanamadığını söylemişti. Fener, Erol Bulut'u takımın başına getirmişti.

SOYUNMA ODASINDA TABAK KIRDI

Bjelica: Wolfsberger'de, üst lige çıkmak için mücadele verdiğimiz Altach maçı öncesi soyunma odasında, rakibin ambleminin olduğu tabakları kırıp, 'işte sahada böyle olacaksınız' demiştim. Altach'ı geçtik. Son noktayı koymayı severim.

BJELICA'DAN KESİTLER:

16 Nisan 2020'de Dinamo Zagreb'in başındaki görevinden ayrılan Bjelica, görev yaptığı iki sezonda Hırvatistan Ligi şampiyonluklarını elde etti.

50 yıl sonra Dinamo Zagreb'in Avrupa kupalarında ikinci yarıyı gören ilk teknik direktörü olmasını belirtelim. Yardımcılarının ondan habersiz görevden alınması sonrasında o da bıraktı.

2010'dan beri aktif olarak en üst düzeyde teknik adamlık yapan Blejica kariyerinde 500 maçı geçti. Toplam 5 kupa kazandı. (3 Hırvati Ligi, 1 Hırvat Süper Kupası, 1 Avusturya 2. Lig birinciliği - Wolfsberger ile geriden gelip, Altach'ı geçerek)

Bjelica'nın en önemli özelliği, rekabet halindeyken, oyuncu gelişimi ve sistem konusunda tek bir düşüncede ısrarcı olmasından ziyade, elindeki grubu göre ana felsefesini hücum üzerine oluşturması. Maça göre sistem tercih eder.

Zagreb'de 2 sezonda oyuncu market değerini 44 milyon euro'dan 77 milyon euro'ya taşıdı. (17 milyon euro harcamaya karşılık, kazanılan 66 milyon euro sadece bonservis geliri). Bunu Osijek takımında da gerçekleştirdi.

Dinamo'da çoğunlukla 4-2-3- 1 ve 4-1-4-1 kurgusu üzerinde durdu. Rakiplere göre bu durum bazen farklılık gösterdi.

Bjelica'nın kariyerinde 30'dan fazla Avrupa maçı var. 5 dil bilen Hırvat çalıştırıcı, motivasyon ve oyun içi hamleleri anlamında fark oluşturabilen bir isim.

Bjelica, Avusturya'da bir kulüpte görev almış tek yabancı teknik direktör. Wolfsberger'de görev yaparken bir anısını şu şekilde paylaşmıştı: "Motivasyon benim için sorun değil. Bazen antrenmanda bir çikolata için savaşan oyuncu topluluğu oluşturabilirim.